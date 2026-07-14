Faut-il acheter l'action Soitec, le champion français de la photonique pour l'IA ?

Discret spécialiste français des matériaux pour semi-conducteurs, Soitec occupe une place devenue stratégique dans la chaîne de valeur de l'IA. La raison tient en un mot : la photonique sur silicium, cette technologie qui permet aux puces des centres de données d'échanger leurs données par la lumière et sans laquelle les infrastructures d'IA ne pourraient plus grandir. De quoi poser la question : faut-il acheter l'action Soitec en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Soitec, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place, encore largement méconnue, qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA).

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Qu'est-ce que Soitec ?

Soitec est une entreprise française fondée en 1992, issue du CEA-Leti, dont le siège se situe à Bernin, près de Grenoble. Elle emploie plus de 2 100 personnes et a déposé environ 4 800 brevets.

Soitec ne fabrique pas de puces électroniques : elle fabrique les wafers sur lesquels les puces sont ensuite gravées. Un wafer est un disque de silicium de 200 ou 300 millimètres de diamètre. C'est le support de base de toute l'industrie des semi-conducteurs : les fondeurs comme TSMC, Samsung ou STMicroelectronics y gravent des milliers de puces avant de les découper une à une.

Sauf que Soitec ne vend pas des wafers de silicium classiques. L'entreprise produit des wafers dits « d'ingénierie », bien plus complexes et 5 à 10 fois plus chers, qui améliorent la performance, la consommation énergétique et la fiabilité des puces qui en sortiront.

Son procédé maison, le Smart Cut, permet de transférer une couche ultra-fine de matériau sur un support isolant. C'est le cœur de la technologie SOI (Silicon-On-Insulator, ou silicium sur isolant), dont Soitec est le leader mondial et dont le groupe concentre l'essentiel de la production mondiale.

Le principe est toujours le même : une couche isolante est glissée sous la couche active de silicium. Elle limite les fuites de courant, réduit les interférences et améliore le rendement énergétique de la puce. Selon l'usage visé, Soitec décline cette base en plusieurs familles de wafers, produits dans ses usines de Bernin, en Isère, et de Pasir Ris, à Singapour.

L'entreprise organise son activité autour de 3 marchés :

Les Communications mobiles (52 % du chiffre d'affaires) : On y trouve le RF-SOI (« radiofréquence »), le substrat des modules radio qui permettent à un smartphone de capter la 4G, la 5G ou le Wi-Fi ; le POI (« Piezoelectric-On-Insulator »), utilisé pour les filtres qui trient les fréquences reçues par le téléphone afin qu'elles ne se brouillent pas entre elles ; et le FD-SOI (« Fully Depleted », ou totalement déserté), un substrat de calcul basse consommation ;

: On y trouve le RF-SOI (« radiofréquence »), le substrat des modules radio qui permettent à un smartphone de capter la 4G, la 5G ou le Wi-Fi ; le POI (« Piezoelectric-On-Insulator »), utilisé pour les filtres qui trient les fréquences reçues par le téléphone afin qu'elles ne se brouillent pas entre elles ; et le FD-SOI (« Fully Depleted », ou totalement déserté), un substrat de calcul basse consommation ; L'Edge & Cloud AI (36 %) : c'est le domaine de la photonique sur silicium, c'est-à-dire l'art de graver sur une puce non plus seulement des transistors, mais aussi des circuits capables de transporter de la lumière. Soitec y fournit le Photonics-SOI, le substrat sur lequel sont gravées les puces optiques qui font circuler les données par la lumière à l'intérieur des centres de données . On y retrouve aussi le FD-SOI, ici employé pour l'IA embarquée dans les objets connectés. C'est le seul segment de l'entreprise en croissance ;

: c'est le domaine de la photonique sur silicium, c'est-à-dire l'art de graver sur une puce non plus seulement des transistors, mais aussi des circuits capables de transporter de la lumière. . On y retrouve aussi le FD-SOI, ici employé pour l'IA embarquée dans les objets connectés. ; L'Automobile & Industrie (12 %) : On y retrouve le Power-SOI (« puissance »), destiné aux puces qui gèrent les hautes tensions, typiquement dans les véhicules électriques ; le FD-SOI pour les microcontrôleurs et les radars de conduite assistée ; et le SmartSiC, une technologie à base de carbure de silicium, un matériau qui supporte mieux la chaleur et les fortes tensions que le silicium classique.

Cotée sur Euronext Paris sous le ticker SOI, l'action Soitec fait partie des indices SBF 120 et Euronext Tech Leaders. Le groupe ne verse pas de dividende : il n'a donc d'intérêt que pour un investisseur qui mise sur la valorisation du titre, pas sur un revenu régulier.

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Les données clés de l'action Soitec

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action de Soitec 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 99,38 € Ticker SOI (Euronext Paris) Capitalisation boursière 3,52 milliards d'euros Plus bas 52 semaines 22,62 € Plus haut 52 semaines 200,50 € Performance sur 1 an +115 % Performance sur 5 ans -47,5 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 14 juillet 2026

Entre son plus bas et son plus haut des 12 derniers mois, le prix de l'action Soitec a été multiplié par près de 9. Une amplitude hors norme, qui rappelle que le titre reste, malgré sa remontée, en baisse de près de 50 % sur 5 ans.

Surtout, cette envolée s'est produite alors même que les résultats de l'entreprise se dégradaient. Sur l'exercice 2025-2026, clos le 31 mars 2026, Soitec a publié un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros, en recul de 34 % sur un an, et une perte nette de 220 millions d'euros, plombée par 105 millions d'euros de dépréciations d'actifs. Seule éclaircie : le segment Edge & Cloud AI, en hausse de 8 %, et un retour à un Free Cash Flow positif (+ 63 millions d'euros) qui préserve un bilan sain.

Soitec, le maillon caché des datacenters IA

Quand on parle d'infrastructure IA, on pense aux GPU de Nvidia ou à la mémoire HBM de SK Hynix et de Samsung. Un maillon reste méconnu : la façon dont les milliers de puces d'un centre de données communiquent entre elles.

C'est aujourd'hui le principal goulot d'étranglement. Entraîner un modèle d'IA suppose de faire dialoguer des dizaines de milliers de GPU à très haut débit, or les liaisons électriques classiques atteignent leurs limites physiques : au-delà d'un certain débit, elles consomment trop d'énergie et chauffent trop. La solution retenue par l'industrie est le passage aux interconnexions optiques, c'est-à-dire la transmission des données par la lumière plutôt que par des signaux électriques.

Ces composants optiques sont gravés sur un substrat bien particulier : le Photonics-SOI, dont Soitec est un leader mondial. Concrètement, il s'agit d'une plaque à 3 couches : une fine couche de silicium en surface, une couche d'oxyde isolant en dessous, puis un support. Cette couche isolante agit comme une gaine et empêche la lumière de fuir dans le silicium environnant. Sans elle, le signal lumineux se disperse et le composant ne fonctionne pas.

C'est donc la brique de base des puces optiques des datacenters, et sa qualité (uniformité, pureté, absence de défauts) conditionne directement la performance du produit final.

Cette transition s'opère en 2 temps. D'abord les émetteurs-récepteurs optiques enfichables, déjà déployés en masse pour relier serveurs et commutateurs : c'est ce marché qui alimente aujourd'hui les revenus de Soitec. Ensuite, et c'est là que se joue le vrai potentiel, le co-packaged optics (CPO), qui consiste à intégrer la connectivité optique directement dans le boîtier du processeur avec à la clé davantage de bande passante et jusqu'à 30 % d'économie d'énergie.

L'industrie a basculé sur ce sujet : Nvidia a lancé ses premiers commutateurs CPO (Spectrum-X et Quantum-X), et Broadcom, Intel et Marvell ont présenté leurs propres solutions. Toutes reposent sur des substrats Photonics-SOI et Soitec indique livrer des volumes croissants pour les qualifications industrielles de ces architectures.

Le signal le plus concret reste financier : sur l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires du Photonics-SOI a dépassé 100 millions de dollars, un seuil atteint plus tôt qu'anticipé par le groupe. Combinées, les technologies FD-SOI et Photonics-SOI, les 2 piliers IA de Soitec, affichent une croissance de 25 % sur un an.

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Les arguments pour l'achat de l'action Soitec

1. Une position de leader sur un maillon incontournable de l'IA. Le Photonics-SOI n'est pas un produit parmi d'autres : c'est le substrat de référence des interconnexions optiques. Soitec dispose de plus de 20 ans d'expérience sur cette technologie et de la capacité industrielle pour la produire en volume.

2. Le cap des 100 millions de dollars atteint en avance sur le calendrier. Franchir ce seuil plus tôt que prévu est un signal de demande réelle, pas une promesse. Et la montée en puissance du CPO, encore à ses débuts, reste devant.

3. Un bilan assaini et un cash-flow de retour. C'est ce qui distingue Soitec d'une valeur purement spéculative. Avec 562 millions d'euros de trésorerie, un ratio dette nette / EBITDA de 0,4 et un Free Cash Flow redevenu positif, l'entreprise peut encaisser une période difficile.

4. Une diversification qui commence à porter au-delà de la photonique. L'accord pluriannuel signé en mars 2026 avec Skyworks sécurise les volumes de POI pour la plateforme Sky5. La prolongation de 10 ans de la licence avec le chinois NSIG protège la propriété intellectuelle SOI du groupe en Chine. Et le partenariat annoncé le 29 juin 2026 avec la fonderie ZenSemi ouvre au Power-SOI un débouché de masse dans l'électronique de puissance : alimentation des datacenters IA, véhicules électriques et robotique.

5. Un point d'entrée potentiellement bas dans le cycle. Le déstockage RF-SOI progresse conformément aux attentes de la direction. Quand il s'achèvera, les volumes et le taux d'utilisation des usines devraient remonter, avec un effet de levier important sur les marges. Acheter l'action d'un industriel des semi-conducteurs en bas de cycle est historiquement payant, à condition d'accepter le délai.

Les arguments contre l'achat de l'action Soitec

1. Une valorisation déconnectée des résultats actuels. C'est le point central. Le prix de l'action Soitec a été multiplié par plusieurs fois en 2026 pendant que le chiffre d'affaires reculait de 34 % et que le résultat net plongeait à - 220 millions d'euros. À environ 3,5 milliards d'euros de capitalisation pour 592 millions d'euros de revenus et une perte comptable, le marché ne valorise pas les résultats de Soitec, mais un scénario futur d'explosion du Photonics-SOI. Si ce scénario se réalise plus lentement que prévu, la correction peut être brutale.

2. Une rentabilité 2026-2027 annoncée en baisse par la direction elle-même. Soitec a prévenu que la rentabilité du prochain exercice serait pénalisée par un faible taux d'utilisation des usines, un effet de change défavorable et une baisse de certaines subventions. La prévision du 1er trimestre table sur une croissance d'environ 15 % sur un an à périmètre et taux de change constants, loin des rythmes affichés par les valeurs IA américaines.

3. Le Photonics-SOI ne pèse encore qu'une fraction du chiffre d'affaires. Un peu plus de 100 millions de dollars sur 592 millions d'euros de revenus, c'est encore minoritaire. La majorité de l'activité de Soitec reste exposée aux smartphones et à l'automobile. Soitec n'est pas encore un pari IA pur : c'est un industriel des semi-conducteurs qui possède un segment lié à l'IA.

4. Une volatilité extrême et un management non testé. Le titre a perdu 73 % en 2025 avant de flamber en 2026, avec une sensibilité forte au sentiment sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Laurent Rémont n'a pris ses fonctions de directeur général que le 1er avril 2026, après le départ de Pierre Barnabé : sa feuille de route reste à démontrer.

5. Un calendrier de déploiement du CPO que Soitec ne maîtrise pas. La thèse repose sur l'adoption massive du co-packaged optics par les hyperscalers et les fabricants de commutateurs. Or ce calendrier dépend de Nvidia, Broadcom ou Marvell, pas de Soitec. Un report de quelques trimestres suffirait à décaler la montée en puissance des volumes, et donc à invalider la valorisation actuelle.

Sur quelle plateforme acheter l'action Soitec ?

L'action Soitec est cotée sur Euronext Paris sous le ticker SOI. En tant qu'action française, elle est donc éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Voici notre sélection de plateformes pour acheter l'action Soitec 👇

Collaborations commerciales

Revolut n'est pas éligible au PEA, mais peut constituer une option pratique si vous disposez déjà d'un compte sur l'application : vous pouvez alors acheter l'action Soitec directement via un Compte-Titres Ordinaire, sans avoir à ouvrir un PEA ailleurs.

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Notre verdict sur l'action Soitec

Acheter l'action Soitec aujourd'hui, c'est faire un pari : celui que l'infrastructure de l'IA continue de croître fortement dans les années à venir et que la photonique sur silicium s'impose comme la norme des centres de données.

Ce pari repose sur des éléments solides. Le passage des interconnexions électriques aux interconnexions optiques est une transition structurelle : au-delà d'un certain débit, les liaisons électriques ne suivent tout simplement plus. Soitec est l'un des rares fournisseurs critiques de cette transition avec une avance industrielle difficile à rattraper et le franchissement du cap des 100 millions de dollars de revenus Photonics-SOI, plus tôt que prévu, confirme que la demande est bien réelle.

Le point de vigilance n'est pas la qualité de la technologie, mais l'écart entre le prix de l'action et ce que produit aujourd'hui l'entreprise. Un chiffre d'affaires en recul de 34 %, une perte nette de 220 millions d'euros et un pôle IA qui pèse encore moins de 20 % des revenus : l'essentiel de la valorisation actuelle repose sur ce que Soitec pourrait devenir, pas sur ce qu'elle est.

Pour un investisseur de long terme convaincu par la thématique de l'IA, Soitec offre une exposition rare, française et éligible au PEA, à un maillon critique des centres de données. Le dossier a du sens dans une logique de construction progressive de position, à condition d'y consacrer une part mesurée de son portefeuille : ce n'est pas une valeur de fond de portefeuille.

Pour un investisseur de court terme, en revanche, la prudence s'impose : sur un titre aussi nerveux, le risque de perte en capital sur une courte période est particulièrement élevé.

Dans tous les cas, attendre les prochains résultats avant de se positionner est une bonne option. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 sera publié le 28 juillet 2026 : il permettra de vérifier si la dynamique du Photonics-SOI se confirme et si la correction des stocks RF-SOI touche enfin à sa fin.

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