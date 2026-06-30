Open USD : 140 géants dont Visa, BlackRock et Google lancent un stablecoin rival à l’USDC

Un nouveau stablecoin vient bousculer le duopole USDT-USDC. Baptisé Open USD (OUSD), il rassemble plus de 140 entreprises, dont Visa, BlackRock, Google, Stripe, Coinbase et Solana. L’annonce a fait plonger l’action de Circle, émetteur de l’USDC, de plus de 16 % dans la journée.

le 30 juin 2026 à 21:25.

3 minutes de lecture

author image

Alex Griset

Open USD : 140 géants dont Visa, BlackRock et Google lancent un stablecoin rival à l’USDC
Test logo

USDC

1$

Notre fiche

USDC

Acheter USDC (USDC)

Partenaire Kraken

Un consortium de 140 entreprises derrière Open USD

L’organisation Open Standard a officialisé le 30 juin 2026 le lancement d’Open USD (OUSD), un nouveau stablecoin pensé pour les paiements et règlements à l’échelle mondiale. Le projet réunit plus de 140 entreprises issues à la fois de la finance traditionnelle et de l’écosystème crypto.

La liste des partenaires donne le vertige. On y trouve les réseaux de cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover, des géants bancaires comme BlackRock, BNY, Standard Chartered, DBS ou U.S. Bank, et des poids lourds de la tech tels que Google, Samsung, IBM, Shopify ou Mercado Libre. Côté crypto, Coinbase, Bybit, OKX, Crypto.com, Ripple, Aave, MetaMask, Ledger, Solana, Polygon et Aptos figurent parmi les signataires.

À la tête du projet, Zach Abrams, cofondateur et CEO de Bridge, la filiale stablecoin rachetée par Stripe en 2025.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Trois principes pour bousculer USDC et USDT

Open USD se distingue par un modèle économique inhabituel. Les partenaires peuvent émettre (mint) et racheter (redeem) l’OUSD sans frais et sans plafond de volume. Les revenus générés par les réserves, principalement attendus en bons du Trésor américain, sont reversés aux partenaires, hors une petite commission de gestion.

La gouvernance est collective. Open Standard est une entité indépendante dont le conseil d’administration est composé des partenaires eux-mêmes, ce qui tranche avec le modèle d’émetteur unique adopté par Circle (USDC) ou Tether (USDT). L’approche rappelle celle du consortium USDG de Paxos, lancé en 2024 et qui dépasse aujourd’hui les 3 milliards de dollars en circulation comme le rappelle Oak Research.

Le lancement officiel est attendu plus tard cette année, sans date confirmée. Stripe a déjà annoncé qu’OUSD deviendrait le stablecoin par défaut pour les entreprises utilisant son infrastructure.

👉 Sur le même sujet – Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase vont-ils s’associer pour lancer une nouvelle plateforme de stablecoins ?

Circle encaisse le choc, Jeremy Allaire réagit

Le marché a sanctionné Circle, grand absent du consortium. L’action CRCL a chuté de plus de 16 % en séance pour tomber à 63,37 dollars. Le fait que Coinbase, partenaire historique et bénéficiaire d’une part importante des revenus de l’USDC, figure parmi les fondateurs d’OUSD a particulièrement marqué les esprits.

cours action circle

Jeremy Allaire, CEO de Circle, a réagi sur X en rappelant que l’USDC reste « le stablecoin le plus adopté et institutionnellement prêt au monde », et que des milliers d’institutions composent déjà son écosystème. À ce jour, l’USDC affiche une capitalisation de 73,4 milliards de dollars, loin derrière l’USDT et ses 184,7 milliards.

La bataille sera rude, conquérir des parts à USDT et USDC sur les plateformes centralisées et la DeFi exigera probablement des incitations massives, à moins qu’OUSD ne se concentre d’abord sur le paiement B2B et institutionnel, son terrain de jeu naturel. BNY anticipe que le marché global des stablecoins pourrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2030.

L'opportunité d'acheter l'action Circle à prix intéressant sur IG ?
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

👉 Les meilleures façons de faire travailler ses stablecoins euros

Sources : Open Standard , Jeremy Allaire , OAK Research

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Passionné des technologies je rédige des articles à propos du numérique et des crypto-monnaies pour plusieurs journaux en ligne.

Alex Griset

50 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Visa

Voir plus
Tout voir
Test logo

USDC

USDC

-0.01%

1$

Notre fiche explicative sur

USDC

Acheter USDC (USDC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Quitter Binance avant le 1er juillet : le guide pour migrer vos cryptomonnaies

Quitter Binance avant le 1er juillet : le guide pour migrer vos cryptomonnaies

 Binance : pas d'exode massif malgré l’échéance MiCA

Binance : pas d'exode massif malgré l’échéance MiCA

 Chute de l'or : quelles sont les raisons et est-ce une opportunité d'achat ?

Chute de l'or : quelles sont les raisons et est-ce une opportunité d'achat ?

 Ce stratège financier l'affirme : le Bitcoin disparaîtra au cours des prochaines décennies

Ce stratège financier l'affirme : le Bitcoin disparaîtra au cours des prochaines décennies