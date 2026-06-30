Open USD : 140 géants dont Visa, BlackRock et Google lancent un stablecoin rival à l’USDC

Un nouveau stablecoin vient bousculer le duopole USDT-USDC. Baptisé Open USD (OUSD), il rassemble plus de 140 entreprises, dont Visa, BlackRock, Google, Stripe, Coinbase et Solana. L’annonce a fait plonger l’action de Circle, émetteur de l’USDC, de plus de 16 % dans la journée.

Un consortium de 140 entreprises derrière Open USD

L’organisation Open Standard a officialisé le 30 juin 2026 le lancement d’Open USD (OUSD), un nouveau stablecoin pensé pour les paiements et règlements à l’échelle mondiale. Le projet réunit plus de 140 entreprises issues à la fois de la finance traditionnelle et de l’écosystème crypto.

Introducing Open USD: a stablecoin built for the internet economy, designed by the businesses growing it.https://t.co/jqgDRs6mKf — Open Standard (@openstandard) June 30, 2026

La liste des partenaires donne le vertige. On y trouve les réseaux de cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover, des géants bancaires comme BlackRock, BNY, Standard Chartered, DBS ou U.S. Bank, et des poids lourds de la tech tels que Google, Samsung, IBM, Shopify ou Mercado Libre. Côté crypto, Coinbase, Bybit, OKX, Crypto.com, Ripple, Aave, MetaMask, Ledger, Solana, Polygon et Aptos figurent parmi les signataires.

À la tête du projet, Zach Abrams, cofondateur et CEO de Bridge, la filiale stablecoin rachetée par Stripe en 2025.

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Trois principes pour bousculer USDC et USDT

Open USD se distingue par un modèle économique inhabituel. Les partenaires peuvent émettre (mint) et racheter (redeem) l’OUSD sans frais et sans plafond de volume. Les revenus générés par les réserves, principalement attendus en bons du Trésor américain, sont reversés aux partenaires, hors une petite commission de gestion.

La gouvernance est collective. Open Standard est une entité indépendante dont le conseil d’administration est composé des partenaires eux-mêmes, ce qui tranche avec le modèle d’émetteur unique adopté par Circle (USDC) ou Tether (USDT). L’approche rappelle celle du consortium USDG de Paxos, lancé en 2024 et qui dépasse aujourd’hui les 3 milliards de dollars en circulation comme le rappelle Oak Research.

Le lancement officiel est attendu plus tard cette année, sans date confirmée. Stripe a déjà annoncé qu’OUSD deviendrait le stablecoin par défaut pour les entreprises utilisant son infrastructure.

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Circle encaisse le choc, Jeremy Allaire réagit

Le marché a sanctionné Circle, grand absent du consortium. L’action CRCL a chuté de plus de 16 % en séance pour tomber à 63,37 dollars. Le fait que Coinbase, partenaire historique et bénéficiaire d’une part importante des revenus de l’USDC, figure parmi les fondateurs d’OUSD a particulièrement marqué les esprits.

Jeremy Allaire, CEO de Circle, a réagi sur X en rappelant que l’USDC reste « le stablecoin le plus adopté et institutionnellement prêt au monde », et que des milliers d’institutions composent déjà son écosystème. À ce jour, l’USDC affiche une capitalisation de 73,4 milliards de dollars, loin derrière l’USDT et ses 184,7 milliards.

La bataille sera rude, conquérir des parts à USDT et USDC sur les plateformes centralisées et la DeFi exigera probablement des incitations massives, à moins qu’OUSD ne se concentre d’abord sur le paiement B2B et institutionnel, son terrain de jeu naturel. BNY anticipe que le marché global des stablecoins pourrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2030.

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Sources : Open Standard , Jeremy Allaire , OAK Research

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