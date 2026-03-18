Mastercard débourse 1,8 milliard de dollars pour racheter cette startup spécialisée dans les stablecoins

Mardi, Mastercard a officialisé l'acquisition du fournisseur d'infrastructure de paiement en stablecoin BVNK pour 1,8 milliard de dollars. Coup de projecteur sur cette opération qui en dit long sur les ambitions du géant des paiements.

Mastercard va bel et bien racheter BVNK

À l’automne dernier, nous revenions sur le cas de la startup BVNK, axée sur les infrastructures de paiement en stablecoins et convoitée tant par Coinbase que par Mastercard.

En novembre, nous apprenions que Coinbase se retirait des négociations, ce qui semblait laisser le champ libre à Mastercard. Mardi, Mastercard a effectivement confirmé cet accord, en annonçant l’acquisition de BVNK « pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, dont 300 millions de dollars de paiements conditionnels ».

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L’entreprise s’attend à ce que « la plupart des institutions financières et des fintechs [proposent] à terme des services de monnaie numérique », tandis que les stablecoins et les dépôts tokenisés verront leurs cas d’usage toucher les domaines des paiements transfrontaliers et des paiements entre particuliers et entre entreprises. Ainsi, le géant mondial des paiements cherche à se positionner pour créer des synergies entre son propre savoir-faire et celui du fournisseur d’infrastructure :

Avec l'émission de nouvelles cryptomonnaies et de dépôts tokenisés et l'expansion de leurs cas d'utilisation, le besoin d'une orchestration des paiements hautement sécurisée et conforme entre monnaies fiduciaires et cryptomonnaies sur plusieurs blockchains s'accroît également. L'association des capacités de BVNK et de Mastercard permettra une interopérabilité fiable à grande échelle, assurant une connexion fluide entre les systèmes.

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De son côté, Jesse Hemson-Struthers, le co-fondateur et PDG de BVNK, voit dans ce rachat une opportunité de viser encore plus grand :

Malgré tous les progrès réalisés pour simplifier l'accès aux cryptomonnaies, nous n'avons fait qu'effleurer le potentiel de ce secteur. Cet accord réunit des compétences complémentaires pour définir et concrétiser l'avenir de la monnaie. Ensemble, nous sommes en mesure de fournir une infrastructure sans précédent pour les services financiers basés sur les cryptomonnaies.

Bien entendu, cela n’est pas sans rappeler le rachat de Bridge par Stripe, qui, avec un accord à 1,1 milliard de dollars, était à l’époque la plus grande acquisition crypto de l’histoire. Grâce à cette opération, Stripe a considérablement accéléré ses travaux dans le secteur blockchain, et nous pourrions nous attendre à une accélération similaire du côté de Mastercard, qui se démarque dans le secteur depuis plusieurs années déjà.

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Par ailleurs, en décembre 2024, Jesse Hemson-Struthers révélait à Fortune que BVNK générait un chiffre d’affaires de 40 millions de dollars par an pour 10 milliards de dollars de volumes de transaction traités. Si les chiffres de 2025 ne semblent pas publics, cela suggère tout de même que, pour dépenser une telle somme pour un acteur encore si « petit », Mastercard doit avoir une vision dont la mise en application pourrait nous surprendre dans les années à venir. Affaire à suivre.

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Source : Communiqué de presse

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