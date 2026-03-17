La Bourse de Londres des métaux précieux tombe en panne — Une aubaine pour la tokenisation ?

Durant plus de 2 heures, le London Metal Exchange a connu une panne sur certains de ses marchés. Alors que l'incident intervient dans un contexte d'envolée des métaux précieux, la tokenisation est-elle la solution ?

Le London Metal Exchange subit une panne de 2 heures

Lundi, le London Metal Exchange (LME), qui, comme son nom l’indique, permet de trader les métaux précieux sur le marché britannique, a connu quelques difficultés techniques conduisant à une interruption des échanges plus de deux heures durant.

Selon les informations rapportées par Bloomberg, cette panne a notamment touché les marchés du zinc et de l’aluminium et aurait trouvé sa source dans le principal système de correspondance électronique.

Bien que rare à l’échelle des volumes considérés, ce type d’incident arrive tout de même de temps à autre. Au cours des derniers mois, par exemple, le LME a aussi subi un retard de 2 heures à l’ouverture de la journée du 30 janvier, tandis que le CME Group a rencontré une interruption de 2 minutes sur le marché des gaz naturels, en janvier également, à cause d’un épisode de forte volatilité. Toujours concernant le CME Group, une interruption de 10 heures est également à recenser en novembre dernier.

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Concernant la panne dont il est question cette semaine, les marchés ont été interrompus à 14 h 44, heure de Londres, pour reprendre à 17 h 30. Ce problème intervient dans un contexte particulièrement critique, alors que la guerre au Moyen-Orient propulse les métaux précieux et les hydrocarbures dans d’importantes phases haussières.

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La tokenisation comme solution ?

Au-delà des imprévus techniques, les marchés financiers traditionnels peuvent parfois être sujets à des coupures volontaires pour limiter le risque de contagion, comme nous avons pu le voir il y a quelques années au cœur de la crise du COVID-19, lorsque la volatilité était au plus haut.

Cela peut donc profiter aux solutions de tokenisation, conçues pour fonctionner 24 heures sur 24. D’ailleurs, nous revenions récemment sur le fait qu’Hyperliquid profitait largement de la hausse du pétrole, ce dernier étant devenu le 2e actif le plus tradé sur la plateforme.

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Malgré tout, si les technologies blockchains sont censées être immuables, elles ne sont toutefois pas à l’abri de problèmes techniques, que ce soit sur leurs consensus ou bien sur des technologies satellites, nécessaires au bon fonctionnement de la finance décentralisée (DeFi), comme les oracles.

Avec l’essor de la tokenisation et son adoption grandissante, nous pourrons tirer des conclusions plus précises sur la fiabilité des deux modèles lors des pics de volatilité, lorsque les volumes seront réellement comparables.

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Source : Bloomberg

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