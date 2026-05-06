a16z lance un fonds de 2,2 milliards de dollars pour financer les projets crypto

Comme promis, le fonds d'investissement a16z a levé 2,2 milliards de dollars pour lancer Fund 5 et financer de nouveaux projets crypto. Voyons cela de plus près.

a16z va injecter 2,2 milliards de dollars dans l'écosystème crypto

Le mois dernier, nous revenions sur la volonté du célèbre fonds de capital risk Andreessen Horowitz (a16z) de lever 2 milliards de dollars pour lancer un nouveau fonds crypto. C’est désormais chose faite, l’entreprise ayant annoncé le lancement du Fund 5 doté de 2,2 milliards de dollars.

Aujourd’hui, nous sommes en bear market, et il faut dire que les levées de fonds observées en l’espace d’un an ont été moins dynamiques que celles du précédent bull run, qui avait, ceci dit, connu beaucoup d’excès.

Le record mensuel du cycle se trouve ainsi à près de 3,9 milliards de dollars de levées de fonds cumulées en octobre 2025, contre 7,08 milliards de dollars en novembre 2021 :

Totaux mensuels des levées de fonds crypto

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Malgré les difficultés du marché, Chris Dixon, associé gérant chez a16z, souligne quelques points positifs dans l’écosystème. À cette occasion, il revient également sur la cyclicité du marché :

Les cycles des cryptomonnaies suivent généralement un schéma précis. Une vague de spéculation attire l'attention et les capitaux. Une partie est gaspillée, une autre finance des infrastructures qui, autrement, ne verraient jamais le jour. Lorsque le tumulte retombe, ce qui reste est généralement plus utile que cela ne paraissait au sommet, et plus durable qu'au creux.

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Pour lui, le calme actuel serait le signal le plus « encourageant de ces dernières années ». Parmi les points notables, il cite ainsi les stablecoins, qui se sont particulièrement démarqués en 2025 grâce au GENIUS Act. Si la croissance de leur capitalisation a tout de même ralenti ces derniers mois, elle résiste toutefois aux turbulences du marché en affichant actuellement 317,67 milliards de dollars.

Par ailleurs, l’explosion du trading sur les contrats à terme perpétuels, les marchés de prédictions, ou encore l’envolée de la tokenisation d’actifs traditionnels sont également pris en exemple.

Chris Dixon trouve plusieurs raisons à cette adoption, à savoir la transparence, des réseaux accessibles au monde entier dès leur lancement, un modèle économique aligné sur les utilisateurs, les développeurs et les opérateurs, ainsi qu’une infrastructure qui ne repose pas sur une poignée d’intermédiaires.

Alors que nous serions actuellement dans une phase de construction, c'est là que ce nouveau fonds prend de l'importance :

Les fondateurs que nous soutenons avec ce fonds de 2,2 milliards de dollars travaillent sur la partie du cycle qui reçoit moins d'attention et qui, selon nous, génère la plus grande valeur durable : transformer les nouvelles infrastructures en produits utilisés quotidiennement. C'est ainsi que chaque plateforme informatique importante a fini par avoir son importance, et c'est ainsi que la cryptomonnaie en aura une aussi.

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Malgré tout, rappelons qu'en 2022, a16z avait lancé un fonds de 4,5 milliards de dollars, ce qui semblait de bon augure à l'époque, mais n'a pourtant pas nécessairement profité aux investisseurs particuliers via les performances des altcoins.

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Source : X

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