Le plus grand investisseur tech du monde prédit une fusion IA et crypto

Alors que tout le monde attendait une adoption humaine, le développement de l’intelligence artificielle serait-il en train d’écrire le véritable avenir des cryptomonnaies ? Une fusion déjà en cours, selon le cofondateur du fonds d’investissement a16z, Marc Andreessen, qui ne demande plus qu’à se répandre.

« Je pense que l'IA est la killer app de la crypto »

L'essor accéléré de l'intelligence artificielle (IA) réécrit le modèle de fonctionnement de notre société actuelle à l'aide d'une multiplication des agents IA destinés à gérer des tâches de plus en plus diverses et variées, dont certaines nécessitent de réaliser des (micro)paiements en ligne.

Une réalité à l'origine du développement de solutions dédiées, comme le protocole x402 de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, qui met en lumière une utilisation très opportune des cryptomonnaies et autres stablecoins, bien plus rapides et accessibles que les monnaies traditionnelles.

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Dans ce contexte en évolution rapide, le cofondateur de la célèbre société de capital-risque a16z spécialisée dans la tech, Marc Andreessen, vient d'aborder ce qu'il identifie comme « la grande unification de l'IA et de la crypto sur le point de se produire », dans le cadre d'un podcast Latent Space spécialisé dans l'ingénierie IA.

On a maintenant de la monnaie native d'internet sous forme de crypto et de stablecoins. La grande unification avec l'IA devient imminente. Je pense que l'IA s'impose comme la killer app de la crypto — le moment où ça va vraiment exploser. Marc Andreessen

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« Le futur est déjà là, il n'est simplement pas encore distribué »

Car Marc Andreessen explique que l'utilisation des monnaies traditionnelles implique de posséder un compte bancaire relié à un humain certifié, alors que la crypto n'impose pas ce genre de restriction. De quoi motiver les agents IA à se tourner vers ces solutions plus accessibles et moins contraignantes, dans des proportions difficiles à estimer.

Les agents IA vont avoir besoin d'argent, et c'est déjà en train de se produire. Si vous utilisez OpenClaw et que vous voulez qu'il achète des choses pour vous, vous devez lui fournir un moyen de paiement, d'une manière ou d'une autre. Selon moi, l'adoption se trouve probablement à 0,1 %. Mais tournez-vous vers l'avenir — où cela peut aller ? Marc Andreessen

📰 La crypto va-t-elle devenir la banque des agents IA ?

La période actuelle se trouve encore au stade de l'expérimentation, menée par des pionniers du numérique présentés avec humour par Marc Andreessen comme « des martyrs au service du progrès de la civilisation humaine (...) dont les comptes bancaires vont se faire vider par leurs bots dans les 20 premières minutes ».

L'IA va-t-elle devenir le support d'une adoption accélérée des cryptomonnaies ? La question semble déjà dépassée, alors que certains agents marquent une préférence évidente pour le Bitcoin, au détriment des stablecoins et des monnaies fiduciaires.

La conclusion de cet article revient à William Gibson, cité par Marc Andreessen dans le cadre de son interview : « Le futur est déjà là, il n'est simplement pas encore distribué ».

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Source : a16z

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