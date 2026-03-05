Malgré un marché en berne, a16z souhaite lever 2 milliards de dollars pour un 5e fonds crypto

Alors que le secteur des cryptomonnaies souffre de la baisse du marché et d’un intérêt concurrent pour des innovations comme l’IA, la société de capital-risque a16z annonce son intention de lever 2 milliards de dollars pour créer un 5e fonds crypto. Une procédure visiblement accélérée pour profiter de l’évolution rapide des tendances à l’heure actuelle.

a16z souhaite lever 2 milliards de dollars pour un 5e fonds crypto

Les sociétés de capital-risque (Venture Capital, ou « VC » en anglais) s'imposent comme des actrices centrales pour accompagner le développement du secteur des cryptomonnaies, notamment à l'aide de levées de fonds importantes destinées à soutenir les projets les plus prometteurs.

Une activité au sein de laquelle la structure a16z apparaît comme un pilier visiblement inébranlable - à l'origine du financement de pépites comme Anchorage, Uniswap ou Kalshi - puisque certaines sources récemment mentionnées par le média américain Fortune font état d'une levée de fonds en cours avec un objectif de 2 milliards de dollars, afin de constituer un 5e fonds crypto.

Une procédure présentée comme accélérée, dont la date de clôture devrait intervenir avant la fin de premier semestre de cette année « afin de tirer parti de la rapidité avec laquelle les tendances évoluent dans la crypto », même s'il faut bien admettre que le montant visé reste largement inférieur au record de 2022, fixé à 4,5 milliards de dollars.

De quoi faire grimper la courbe des sommes levées par les sociétés de capital-risque, déjà en hausse de plus de 400 % entre 2024 et 2025, même si le nombre de tours de financement affiche un recul significatif, estimé à un peu plus de 40 % sur la même période.

Montants des fonds levés et nombre de tours de financement par mois

Les structures d'investissement crypto se sont détournés du Web3

Une confiance renouvelée par a16z dans le secteur des cryptomonnaies qui permet de contrer le manque d'intérêt notable des sociétés de capital-risque depuis le début de l'année, mis à part certains acteurs historiques comme Dragonfly et ses 330 millions de dollars levés au cours de cette période.

En effet, même si d'autres acteurs comme Paradigm annoncent des tours de financement importants en ce début d'année - estimé à 1,5 milliard des dollars - la destination de ces fonds ne cible plus uniquement la crypto, mais également d'autres secteurs (plus ?) porteurs comme l'intelligence artificielle (IA) ou la robotique.

Il faut dire que le crash du 10 octobre dernier à laisser des traces évidentes sur le marché crypto, sous la forme d'une crise silencieuse que certains n'hésitent pas à comparer à l'effondrement de FTX. De quoi refroidir les investisseurs, alors qu'une étude des acteurs du Web3 Chainplay et Strorible estimait en juin 2025 que 45 % des projets crypto financés par des structures de capital-risque entre 2023 et 2024 avaient finalement mis la clé sous la porte.

Selon les analystes de Fortune, bon nombre de structures d'investissement crypto se seraient détournées de la narrative Web3 largement soutenue par le responsable de la banche crypto d'a16z, Chris Dixon,« selon laquelle les blockchains peuvent permettre de créer des versions décentralisées des applications et infrastructures d’internet », au profit de projets plus financiers orientés vers les stablecoins ou la tokenisation.

