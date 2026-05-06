Vendre ses cryptomonnaies contre du cash est désormais possible dans plus de 100 pays

Face aux problèmes récurrents associés à la vente de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles, la plateforme Kraken s’associe au géant mondial du transfert de fonds MoneyGram. Résultat : la promesse d’opérations simplifiées dans plus de 100 pays.

Kraken s'associe à MoneyGram pour accélérer l'adoption des cryptomonnaies

L'adoption toujours plus importante des cryptomonnaies se heurte à certains goulots d'étranglement, comme par exemple leur revente contre des monnaies traditionnelles souvent associée à des délais importants ou à des procédures plus ou moins complexes en fonction des juridictions concernées.

Une problématique à laquelle le numéro 2 mondial du transfert d'argent, MoneyGram, semble vouloir apporter une réponse efficace afin de s'assurer une place dans cette évolution monétaire en cours qui pourrait bien ne plus avoir besoin d'intermédiaires de son genre.

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En effet, l'entreprise vient d'annoncer la mise en place d'un partenariat avec la plateforme Kraken afin de « connecter les crypto-actifs aux mouvements d'argent du monde réel pour des millions d'utilisateurs », avec une option crypto-to-cash implantée dans plus d'une centaine de pays.

L'adoption des cryptomonnaies s'accélère, mais l'accès aux ventes en espèces reste un goulot d'étranglement. MoneyGram entre en scène en s'associant à l'infrastructure crypto de Kraken, afin de connecter les crypto-actifs aux mouvements d'argent du monde réel pour des millions d'utilisateurs. MoneyGram

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« Améliorer considérablement l'utilité pratique des cryptomonnaies »

Le rôle de la plateforme Kraken a largement évolué au-delà du simple échange de cryptomonnaies, en devenant une véritable banque pour de nombreux utilisateurs situés dans des pays aux structures monétaires instables, selon son co-CEO, Arjun Sethi, qui explique comment « ils veulent pouvoir conserver leurs fonds en USD ou équivalent, obtenir du rendement, effectuer des paiements et déplacer de l'argent », mais ce n'est pas tout...

En effet, ils souhaitent également pouvoir accéder à une option de conversion crypto-to-fiat efficace et rapide, présentée comme « primordiale » par Arjun Sethi. Ce que devraient très certainement permettre les 500 000 points de vente de MoneyGram répartis dans plus de 100 pays, avec des frais présentés comme variables.

📰 MoneyGram intègre les stablecoins à son application de transfert d'argent

Les crypto-actifs n'ont d'importance à grande échelle que lorsqu'ils peuvent interagir avec les systèmes financiers dont les gens dépendent déjà. En intégrant l'infrastructure de liquidité, d'échange et de conformité de Kraken au réseau mondial de paiement de MoneyGram, nous construisons une passerelle vers les économies locales fonctionnant en espèces. Arjun Sethi

Selon le communiqué de Kraken, cette option devrait donc permettre à ses clients de « bénéficier de versements en espèces instantanés ou quasi instantanés » en capacité « d'améliorer considérablement l'utilité pratique des cryptomonnaies ».

Un partenariat avec MoneyGram présenté comme une première étape, avec une extension qui devrait prochainement inclure les dépôts bancaires locaux via Kraken et son application financière Krak, et un déploiement annoncé par phase qui inclura progressivement les États-Unis, l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et certaines zones de l'Asie-Pacifique.

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Sources : Kraken, MoneyGram

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