Kraken devient la première banque crypto à accéder au système de paiement américain

Les principaux acteurs du secteur des cryptomonnaies américain poursuivent leur implantation au sein du système financier traditionnel, notamment grâce à l’obtention d’un statut bancaire. Une activité que Kraken mène déjà depuis 2020 avec sa banque crypto située dans le Wyoming, qui vient de devenir la première du genre à ouvrir un compte auprès de la Réserve fédérale.

Kraken devient la première banque crypto à ouvrir un compte principal auprès de la Fed

En ce qui concerne la mutation du secteur crypto en direction de la finance traditionnelle, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken s'impose comme une véritable pionnière grâce à l'obtention d'une licence de banque fédérale aux États-Unis effective depuis 2020, pour sa filiale Kraken Financial.

Une position que cet exchange historique souhaite visiblement conserver, puisque sa structure bancaire vient une nouvelle fois de s'imposer comme la toute première du genre à obtenir un « compte principal » auprès de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les faits, cela va permettre à Kraken Financial d'accéder au statut de « première banque crypto de l'histoire des États-Unis à avoir un accès direct à l'infrastructure de paiement américaine ».

En effet, ce « master account » représente une sorte de compte courant ouvert auprès de la banque centrale américaine, afin de pouvoir détenir des réserves en dollars dans ses coffres, effectuer des paiements interbancaires et utiliser les systèmes de paiement de la Fed, comme Fedwire ou ACH.

La crypto va devenir « une infrastructure financière centrale »

Une avancée majeure, selon le CEO de Kraken, Arjun Sethi, car cela va notamment permettre de réduire la dépendance bancaire de Kraken Financial, tout en ouvrant la voie à « un règlement atomique entre fiat et crypto, une gestion de trésorerie de niveau institutionnel pour la conservation de crypto-actifs, ainsi que des produits financiers programmables construits dans un cadre réglementé ».

Cette étape marque la convergence entre l’infrastructure crypto et les rails financiers souverains. Avec un compte principal auprès de la Réserve fédérale, nous pouvons opérer non plus comme un participant périphérique du système bancaire américain, mais comme une institution financière directement connectée.

Cette première étape pourrait en annoncer d'autres, alors que des acteurs crypto comme Circle, Ripple et Fidelity attendent toujours d'obtenir leurs licences bancaires, face à la farouche opposition des banques américaines.

Source : Kraken

