Kraken Pro lance Ink Points : accumulez des points et débloquez des avantages liés à Ink

Kraken Pro introduit Ink Points, son nouveau programme de fidélité directement lié à l'écosystème Ink, le layer 2 développé par Kraken. Cette campagne récompense l'activité des utilisateurs sur la plateforme en leur attribuant des points à cumuler au fil des saisons. La Saison 1 est déjà lancée, et si vous utilisez Kraken Pro, vous avez peut-être déjà accumulé des récompenses. Découvrez comment fonctionne ce nouveau système et comment optimiser vos points.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Kraken (en savoir plus)

Un programme de fidélité intégré à l'écosystème Ink

Ink Points est le nouveau programme de récompenses de Kraken Pro, l'interface avancée de l'écosystème Kraken.

Contrairement à une simple campagne temporaire, il s'agit d'une infrastructure de fidélité pensée sur le long terme. Vos points s'accumulent selon votre activité sur la plateforme, et plus vous progressez, plus vous débloquez d'avantages exclusifs.

Le programme fonctionne par saisons de 4 semaines. La Saison 1 est déjà en cours, et pour les clients existants, la collecte a même débuté rétroactivement le 6 avril dernier. L'idée est simple : récompenser les traders actifs sur Kraken Pro et leur permettre de débloquer des avantages liés au layer 2 Ink.

Rejoignez Kraken Pro et commencez à accumuler des Ink Points

Le système des Ink Points repose sur un système de niveaux. Ainsi, votre total de points mensuel détermine votre niveau et chaque palier offre plus d'avantages que le précédent. À ce jour, la structure se divise en 6 niveaux distincts :

Niveaux 1 à 5 : Votre niveau est attribué à la fin de chaque saison en fonction des points collectés durant cette période. Si les premiers niveaux sont facilement accessibles, les rangs les plus élevés valorisent les traders les plus engagés de la plateforme et ouvrent à d'autres avantages.

Niveau 6 (VIP) : Il s'agit du niveau le plus élevé du programme. Son accès est particulièrement sélectif et se fait uniquement sur invitation. Si le cumul de points est un facteur d'éligibilité essentiel, il ne garantit pas automatiquement l'attribution du niveau 6.

Il est important de noter que les niveaux sont dynamiques : ils peuvent augmenter ou diminuer d'une saison à l'autre car chaque période est évaluée indépendamment. Toutefois, votre total de points à vie n'est jamais réinitialisé, marquant votre historique global sur la plateforme.

Gagner plus de points avec les boosts hebdomadaires

Pour encourager l'engagement, Kraken Pro a mis en place un système de boosts hebdomadaires. Chaque semaine, certaines activités spécifiques offrent des points bonus. Ces opportunités à durée limitée sont cruciales pour ceux qui souhaitent grimper rapidement dans le classement.

Vous trouverez 2 types de bonus sur votre tableau de bord :

Boosts multiplicateurs : ils multiplient les points que vous collectez déjà pour vos actions éligibles ;

: ils multiplient les points que vous collectez déjà pour vos actions éligibles ; Boosts à points fixes : ils accordent des points pour des actions spécifiques qui, en temps normal, n'en collectent pas.

Rejoignez Kraken Pro et commencez à accumuler des Ink Points

Les points sont calculés et ajoutés chaque lundi, reflétant l'activité de la semaine passée. Un classement est également disponible pour vous situer par rapport aux autres utilisateurs de votre niveau.

👉 Retrouvez notre avis complet sur Kraken et son écosystème

Les Ink Points sont un programme de fidélité utilisé au sein de Kraken Pro. Les Ink Points n'ont aucune valeur monétaire et ne peuvent pas être transférés, échangés ou convertis en argent, crypto‑actifs, jetons, crédits de frais, remises, biens ou services. Les critères et le calendrier d'attribution peuvent être modifiés. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon la juridiction. Des conditions s'appliquent.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.