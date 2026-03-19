Kraken ne devrait pas entrer en bourse... pour l'instant

Alors qu'il était prévu que Kraken entre en bourse dans le courant de l'année, ce projet aurait été mis en pause pour l'instant. Que savons-nous ?

Kraken mettrait en pause son projet d'introduction en bourse

En 2025, nous avons assisté à diverses entrées en bourse d'entreprises du secteur des cryptomonnaies. La plus emblématique reste celle de Circle, mais nous pouvons également citer Gemini ou encore Bullish.

Parmi les grands noms à surveiller, Kraken est revenu régulièrement, qui plus est après une levée de fonds conséquente officialisée en novembre dernier, qui a valorisé l’entreprise à 20 milliards de dollars.

Dès lors, le chemin semblait tout tracé pour une Initial Public Offering (IPO) cette année en 2026. Pourtant, le marché crypto s’est depuis retourné, et le prix du Bitcoin (BTC) affiche maintenant un recul de 44 % depuis le sommet historique du 6 octobre 2025.

Dans ces conditions, Kraken a mis en pause son projet d’introduction en bourse, tout du moins selon les informations de deux sources proches du dossier relayées par CoinDesk.

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Officiellement, il n’y a encore pour l’heure aucune communication sur le sujet et un porte-parole de la société est resté particulièrement évasif à cette question :

Comme nous l'avons annoncé en novembre, nous avons déposé une demande confidentielle auprès de la SEC, et c'est tout ce que nous pouvons vraiment partager.

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Concernant ladite demande, nous soulignions à la fin du mois de septembre qu’aucun formulaire S-1 n’avait encore été déposé publiquement au nom de Payward, la maison-mère de Kraken, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Si à ce jour, il n’y a toujours rien de public, Kraken avait ensuite confirmé le 19 novembre avoir effectué ce dépôt de manière confidentielle.

Pour l’heure, rien n’est encore clair concernant ce projet d’IPO, mais notons qu’il n’est pas rare de voir de telles opérations mises en pause ou annulées en fonction des conditions de marché. Pour ce qui est de Kraken spécifiquement, les premières rumeurs avaient commencé à apparaître dès 2021, puis avaient refait surface en 2024. Nous avions également pu observer des hésitations similaires du côté de Circle par le passé, avant que l’émetteur de l’USDC ne finisse par concrétiser ses ambitions l’année dernière.

Si cette mise en pause est avérée, elle pourrait notamment répondre à une logique selon laquelle les dirigeants cherchent à attendre le moment opportun pour lever un maximum de fonds, à savoir quand le marché crypto sera dans une phase d’optimisme.

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En 2025, Kraken a également développé de nombreux produits qui pourraient peser favorablement dans sa valorisation, à commencer par ses actions tokenisées xStocks. Dans un scénario pessimiste, nous pourrions également rester à l'affût d'éventuelles vagues de licenciements. Affaire à suivre.

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Source : CoinDesk

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