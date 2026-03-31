Depuis sa mise en place, le système de contrôle AML repose sur une volonté conjointe de nombreuses juridictions mondiales de lutter contre le blanchiment d’argent. Une surveillance généralisée qui pourrait bien s’avérer inutile et coûteuse, selon la cours des Comptes néerlandaise qui vient de remettre son efficacité en cause.

Anti-blanchiment d'argent : une approche qui manque sa cible ?

Le blanchiment d'argent apparaît comme une procédure largement pratiquée par les criminels afin de rendre leurs fonds officiellement acceptables, en prenant des formes aussi multiples que l'achat de biens immobiliers, les placements financiers ou même l'achat de NFT et de cryptomonnaies.

De ce fait, un ensemble de lois, de règles et de procédures - comme le KYC désormais omniprésent dans le secteur crypto - existent au niveau international afin de lutter contre cette pratique frauduleuse dans le cadre du règlement AML (Anti Money Laundering).

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Une logique de surveillance financière largement vendue afin de lutter contre le financement du terrorisme qui a fait exploser le nombre de transactions inhabituelles signalées par les banques en passant de près de 250 000 en 2020 à plus de 530 000 en 2024, selon un récent rapport de la Cour des comptes néerlandaise.

Pourtant, le principal sujet de ce document se trouve ailleurs. En effet, le but consiste à réaliser « un audit sur l'approche anti-blanchiment d'argent dans le secteur bancaire néerlandais » aux conséquences présentées comme « graves » et dont les avantages restent « inconnus ».

Certaines indications permettent de déterminer que les citoyens et les entreprises subissent des contrôles anti-blanchiment d'argent inutilement rigoureux et même à de la discrimination. La lutte contre le blanchiment d'argent doit se faire de manière efficace, sans que les citoyens et les entreprises ne soient pénalisés par une approche qui manque sa cible. Rapport de la Cour des comptes

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« Il semble difficile d'affirmer que cela permette réellement d'éviter le blanchiment d'argent »

Selon le rapport de la Cour des comptes, « de nombreuses banques ne se conforment pas aux réglementations anti-blanchiment d'argent », malgré des rappels à l'ordre réguliers de la part de la banque centrale néerlandaise.

Dans le même temps, cette approche « a de graves conséquences pour certains groupes de citoyens et d'entreprises », notamment les personnes politiquement exposées (PEP) et les institutions religieuses musulmanes ou associées aux migrants, car elle ne repose pas sur une véritable estimation du risque.

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Un constat qui pousse la Cour des comptes à exiger une amélioration de l'efficacité de ce système, car selon la conclusion de son rapport « ses résultats restent largement inconnus et il semble difficile d'affirmer que cela permette réellement d'éviter le blanchiment d'argent », sans oublier les nombreux risques associés mentionnés par le compte Lola L33tz sur le réseau X.

Ces lois servent à débancariser des citoyens respectueux de la loi, jeter des développeurs en prison, surveiller chaque transaction que vous effectuez, et collecter votre identité dans des bases de données centrales qui finissent par subit des piratages. L0la L33tz

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Sources : L0la L33tz, Rapport

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