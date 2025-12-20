Stablecoin, privacy coins et agent IA : Voici ce que révèle le rapport d'a16z sur les tendances crypto de 2026

Chaque année, le fonds d'investissement a16z Crypto publie un rapport très attendu sur les grandes évolutions à venir dans l'industrie des cryptomonnaies. Ce rapport cherche à identifier les transformations de fond qui pourraient modifier l'usage, l'adoption et l'intégration des technologies blockchain dans le monde. Stablecoins, confidentialité, tokenisation d'actifs, intelligence artificielle ou encore marchés prédictifs, décryptage des grandes tendances à retenir et de ce qu'elles impliquent réellement.

Les stablecoins : la colonne vertébrale de la finance numérique

Les stablecoins semblent poursuivre le chemin qu'ils ont commencé à emprunter durant l'année 2025, celui de l'instrument financier global qui n'est plus réservé aux utilisateurs crypto, que ce soit des entreprises, des banques et même des pays, les stablecoins font désormais partie intégrante du paysage financier mondial.

Indexés sur des monnaies fiduciaires comme le dollar, les stablecoins permettent d'échanger de la valeur rapidement, sans intermédiaire bancaire, à moindre coût et à l'échelle mondiale. En 2026, a16z anticipe une accélération de leur adoption, notamment pour les paiements internationaux, la gestion de trésorerie et les règlements entre entreprises.

Leur utilisation est aujourd'hui évidente. : actuellement, envoyer de l'argent d'un pays à un autre peut prendre plusieurs jours et générer des frais importants. Avec un stablecoin, la transaction peut être réglée en quelques minutes, sans utiliser le système bancaire traditionnel.

Le rapport souligne également l'intérêt croissant des institutions financières et des États. Certaines banques expérimentent déjà des stablecoins internes, tandis que plusieurs gouvernements réfléchissent à des cadres réglementaires plus clairs.

Cette dynamique se reflète clairement dans les données. Depuis 2021, l'offre de stablecoins est en hausse constante. Mais c'est surtout en 2024 que l'accélération s'est produite : l'offre est passée d'environ 134 milliards de dollars à près de 300 milliards aujourd'hui, soit plus du double en l'espace de 24 mois. Les principaux acteurs restent l'USDT, l'USDC, le DAI et l'USDe.

Supply des Stablecoins sur Artemis

La privacy, un secteur devenu incontournable

Zcash, Litecoin ou encore Monero, le secteur des privacy coins s'est apprécié durant cette fin d'année 2025, porté par l'élan des régulations et de la volonté des utilisateurs de renforcer leur anonymat, remettant ainsi la confidentialité au centre des débats.

Dans de nombreux cas, tout rendre public n'a aucun sens. Une entreprise ne souhaite pas exposer ses flux financiers à ses concurrents. Un particulier n'a pas vocation à afficher l'intégralité de son patrimoine en ligne. Pourtant, c'est souvent ce que permettent les blockchains publiques actuelles.

Une des technologies évoquées dans le rapport est celle des preuves à connaissance nulle, connues sous le nom de SNARK (Succinct Non-Interactive ARguments of Knowledge). Ces systèmes permettent de prouver qu'une transaction est valide sans révéler ses détails. Cette capacité pourrait rendre la blockchain plus adaptée aux usages institutionnels ou réglementés.

SNARK Un SNARK est une technique qui permet de prouver qu'une information est vraie sans montrer cette information. En crypto, il sert à vérifier des transactions ou des calculs tout en gardant les montants, les adresses ou les données privées cachées aux autres utilisateurs et au public.

👉 Qu'est-ce que les SNARK et zkSNARK ?

Le rapport d'a16z met en avant les progrès réalisés dans les technologies de confidentialité, capables de masquer certaines données tout en conservant la sécurité et la vérifiabilité des transactions. En 2026, ces solutions pourraient devenir la norme, notamment pour les usages professionnels et institutionnels.

RWA : la tokenisation des actifs réels passe à la vitesse supérieure

Souvent associés aux stablecoins pour leur usage réel, les RWA figurent parmi les sujets les plus mis en avant par a16z. Il s'agit de représenter sur la blockchain des actifs traditionnels : actions, obligations, immobilier, matières premières ou encore bons du Trésor. C'est un nouveau marché qui s'ouvre aux institutions, un marché qui est plus rapide, plus liquide, plus décentralisé et avec de nouvelles opportunités.

Jusqu'ici, ces initiatives restaient souvent expérimentales. Mais, selon le rapport, 2026 pourrait marquer un tournant. Pourquoi ? Parce que les infrastructures sont désormais plus robustes, la réglementation plus lisible et la demande bien réelle.

Plusieurs protocoles se distinguent sur ce segment, comme Pendle, Maple, Ondo ou encore Morpho. Des protocoles qui, au cours de l'année 2025, malgré un contexte de marché peu favorable, ces projets ont su nouer des partenariats stratégiques et gagner en crédibilité auprès d'acteurs financiers traditionnels.

a16z insiste sur le fait que cette évolution ne vise pas à remplacer la finance traditionnelle, mais à la rendre plus efficace. En réduisant les intermédiaires, les délais et les coûts, la tokenisation pourrait transformer des marchés historiquement peu liquides.

Les agents IA, eux aussi soumis à la régulation

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans le rapport. Mais pas sous un angle spéculatif. Pour a16z, la blockchain peut jouer un rôle clé dans la coordination, la rémunération et la gouvernance des systèmes d'IA.

👉 Qu'est-ce qu'un agent IA et quel est son rôle dans la crypto ?

Un point central est le passage du « Know Your Customer » au « Know Your Agent ». Aujourd'hui, les agents automatisés sont plus nombreux que les humains, notamment dans les services financiers, mais ils restent dépourvus d'identité officielle. Sans cadre clair, ils sont bloqués par les plateformes et les systèmes de paiement.

Le KYA vise à doter les agents d'identités cryptographiques vérifiables, liées à leur opérateur, à leurs règles d'action et à leur responsabilité. Grâce à la blockchain, ces agents peuvent interagir, effectuer des paiements et être rémunérés de façon transparente. Concrètement, l'enjeu dépasse la simple exécution d'algorithmes. Il s'agit de déterminer qui fournit les données, qui exécute les calculs et comment la valeur est redistribuée.

Marchés prédictifs : anticiper plutôt que spéculer

Dans le même registre que les privacy coins, c'est un secteur qui a su se faire sa place durant cette année 2025, avec un géant comme Polymarket, qui est désormais une référence et est cité par Donald Trump lors de conférences. C'est un secteur qui a explosé et déjoué toutes les prédictions à son sujet. Loin d'être de simples outils de pari, ils sont souvent très efficaces pour agréger de l'information.

👉 Qu'est-ce qu'un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

En incitant financièrement les participants à partager leurs anticipations, ils produisent souvent des prévisions plus fiables que de nombreux sondages. Ils précisent cependant que les marchés de prédictions ne remplaceront pas les systèmes traditionnels déjà existants comme les sondages, mais qu'ils peuvent tout de même servir de repère quant à la tendance générale. C'est donc plus un outil d'orientation que de réelle prise de décision.

Par exemple, une entreprise pourrait utiliser un marché prédictif interne pour estimer le succès d'un produit, ou un investisseur pour évaluer un risque macroéconomique. Grâce à la blockchain, ces systèmes deviennent transparents, résistants à la censure et accessibles à tous.

L'essentiel à retenir du rapport d'a16z

Le rapport d'a16z ne prédit pas un futur fait de promesses irréalistes ou de hausses de prix spectaculaires. Il décrit une industrie qui gagne en maturité, en utilité et en crédibilité.

Si 2026 marque réellement cette transition, alors la valeur de la crypto ne viendra plus seulement de l'innovation technologique, mais de son adoption concrète et de son impact réel sur l'économie. C'est précisément ce changement de perspective qui rend ce rapport particulièrement important.

