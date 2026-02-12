Le crash du 10 octobre serait-il à l'origine d'une crise silencieuse digne de l'effondrement de FTX ?

Le crash qui a frappé le marché crypto le 10 octobre dernier n’a pas seulement enclenché des liquidations historiques estimées à 20 milliards de dollars. Il serait également à l’origine d’une crise latente et silencieuse toujours active dans le secteur, que certains comparent à l’effondrement de FTX.

Un crash qui « fait écho aux précédentes crises crypto, comme FTX »

Le 10 octobre dernier, un effondrement soudain du marché crypto a enclenché des liquidations en cascade dont le montant record et sans précédent, estimé à environ 20 milliards de dollars, apparaît comme un véritable traumatisme pour les acteurs du secteur et les institutionnels nouvellement arrivés.

Une crise au centre de laquelle certains tentent rapidement de positionner la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, du fait de sa position centrale sur le marché des produits dérivés, en particulier suite au depeg du stablecoin USDe nouvellement intégré à sa bourse.

Mais, au-delà des responsabilités effectives ou supposées, une autre partie continue de se jouer plus de 4 mois après cette date fatidique. En effet, une crise latente et silencieuse continue de plomber le marché crypto avec une profondeur de marché anéantie et des carnets d'ordres qui n'arrivent plus à se remplir.

Une situation problématique qui « fait écho aux précédentes crises crypto, y compris l’effondrement de FTX et d’autres prêteurs en 2022 », selon le compte X d'analyse financière Walter Bloomberg, avec un Bitcoin en baisse de presque 50 % depuis son dernier sommet - réalisé 3 jours avant le crash - et « une mise à l'arrêt de la législation crypto aux États-Unis qui continue de peser sur le marché ».

Le Bitcoin a quasiment divisé sa valeur par 2 depuis le mois d'octobre

Des faits qui peuvent apparaître comme plutôt abstraits, mais qui impliquent pourtant des répercussions bien réelles pour certains acteurs financiers et crypto, au point de les obliger à prendre des mesures drastiques pour tenter de redresser la barre.

Beaucoup de conséquences « passeront inaperçues »

L'un des exemples les plus frappants de cette crise latente en lien au marché crypto concerne le plus important gestionnaire de patrimoine du Japon, Nomura. En effet, il vient d'annoncer début février un resserrement de ses activités crypto, gérées par sa filiale Laser Digital, suite à des pertes enregistrées au 3e trimestre 2025 qui ont contribué à une baisse de 9,7 % de ses bénéfices sur cette période.

Étant donné la nature du secteur des crypto-actifs, nous reconnaissons qu’un certain niveau de volatilité des bénéfices est inhérent, et nous reconnaissons l’importance d’adopter une perspective à moyen et long terme. Parallèlement, pour limiter les fluctuations des bénéfices à court terme, nous avons renforcé les limites de position et de risque. Nomura

🗞️ Chute du Bitcoin - Que se passe-t-il sur le marché crypto ?

Selon le compte X de l'investisseur du fonds de capital-risque crypto DragonFly, Omar, le cas de Nomura « n'est qu'un exemple des dommages considérables ressentis dans tout le secteur, dont beaucoup d'autres passeront inaperçus ».

Et ce n'est pas la récente suspension temporaire des dépôts et retraits pour les clients institutionnels du prêteur crypto BlockFills, en lien aux conditions récentes du marché, qui va venir démentir cette analyse. D'autant plus si l'on considère que tout cela ne représente que la partie visible de l'iceberg.

Sources : Omar, Walter Bloomberg, BlockFills

