Chute du Bitcoin - Que se passe-t-il sur le marché crypto ?

Depuis la fin du mois de janvier, la baisse du Bitcoin a enclenché une accélération notable, entraînant dans son sillage l’ensemble du marché crypto. Comment expliquer cet effondrement généralisé, désormais assimilé à un « déclin structurel » en cours ?

Un traumatisme lié au crash du 11 octobre qui n'arrive pas à s'effacer

En l'espace de tout juste 4 mois, le Bitcoin a une nouvelle fois démontré sa volatilité légendaire, en passant d'un sommet historique inscrit à 126 000 dollars depuis début octobre à une baisse désormais proche de 50 % en ce début de mois de février. De quoi effacer l'intégralité des gains associés à l'effet Trump, en s'installant 10 % en dessous de ce seuil de démarrage symbolique.

En effet, le cours du BTC évolue actuellement aux alentours des 65 000 dollars, avec comme principale perspective, un retour possible sur le niveau des 50 000 dollars. Pourtant, les analystes de la Kobeissi Letter affirment que « la situation fondamentale de la crypto n'a pas réellement changé au cours des 60 derniers jours ». Mais alors... pourquoi cette baisse massive et généralisée ?

De toute évidence, la réponse à cette question nécessite de revenir sur le crash historique du 10 octobre dernier et ses liquidations records estimées à 19,5 milliards de dollars au total, soit 9 fois plus que le précédent record enregistré dans le domaine.

Quelque chose de structurel semble avoir changé le 10 octobre

Selon les analystes de la Kobeissi Letter, « quelque chose de structurel semble avoir changé le 10 octobre, et les marchés n'ont jamais réellement réussi à s'en remettre ». Une perte de confiance à l'origine d'une ligne droite baissière presque parfaite qu'aucun rebond n'a réussi à inverser.

Une situation équivalente à l’effondrement de FTX en 2022

À l'heure actuelle, le sentiment des investisseurs crypto mesuré à l'aide du Fear & Greed index se trouve bien évidemment en « peur extrême », sauf que la note affichée aujourd'hui par l'ensemble de ces outils apparaît comme historiquement basse. Et elle pourrait encore empirer...

Dans ce contexte, les liquidations se poursuivent avec une cadence importante au point de représenter un total de 10 milliards de dollars depuis le 24 janvier, soit plus de 50 % du record enregistré le 10 octobre. Le tout accompagné d'une « propagation de la pression vendeuse à d’autres classes d’actifs » comme le marché actions, « malgré de bons résultats et peu de changements fondamentaux ».

Une « preuve supplémentaire du caractère structurel » de cette crise qui s'exprime également dans la profondeur de marché du Bitcoin. En effet, le capital disponible pour absorber de gros ordres se trouve actuellement à plus de 30 % en dessous de son pic d’octobre. « La dernière fois que cela s’est produit, c’était après l’effondrement de FTX en 2022 ».

L'occasion de poser la question que tout le monde a en tête : à quel moment le Bitcoin - et le marché crypto dans son ensemble - touchera son point bas ? Selon les analystes de la Kobeissi Letter, la réponse s'impose d'elle-même : « lorsque la liquidité structurelle reviendra ».

Cela passera par une combinaison de capitulation des prix et du levier, ainsi qu’un sentiment extrêmement baissier. Nous semblons nous en approcher progressivement. Kobeissi Letter

La perspective d'un bon point d'entrée ?

Dans le même temps, attendre un retour haussier pour prendre position alors que le prix du Bitcoin affiche actuellement des niveaux très intéressants ressemble à une erreur stratégique, comme ne manque pas de le rappeler Vincent Ganne dans sa dernière vidéo spéciale sur le sujet.

En effet, les périodes de stress intense sur les marchés représentent la plupart du temps les meilleurs points d'entrée afin de s'assurer des rendements importants une fois la tempête passée, en particulier dans une logique d'investissement fractionné de type Dollar Cost Averaging (DCA).

Bien évidemment, les risques pris ne doivent pas dépasser ceux que l'on peut se permettre de supporter. Et rien ne dit que le cours du BTC ne va pas continuer à baisser au cours des prochaines semaines, avant d'entamer une stabilisation et un retour à la hausse.

Source: Kobeissi Letter

