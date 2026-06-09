Lancement de Mythos - Le bon moment pour révoquer les autorisations de ses wallets crypto

Le lancement du dernier modèle IA d’Anthropic, Mythos, s’impose comme l’un des principaux risques à venir pour la sécurité sur Internet, du fait de sa capacité supposée à détecter la moindre faille en un temps record. De quoi motiver les détenteurs de cryptomonnaies à faire le ménage dans les autorisations encore ouvertes sur leurs wallets.

Révoquer ses autorisations : une bonne pratique à appliquer

Le mode de fonctionnement du secteur des cryptomonnaies repose sur quelques règles de base : se méfier de tout ce qui vient à vous sans l'avoir demandé, ne JAMAIS divulguer de données personnelles et prendre le temps de gérer les autorisations ouvertes auprès des protocoles avec lesquels votre wallet a pu interagir.

En effet, la plupart des opérations impliquant un smart contrat - notamment au sein de la finance décentralisée (DeFi) - reposent sur l'obtention d'une signature (approval) afin de devenir effective. Le problème ? Une fois ouvertes, elles peuvent le rester sans demande de révocation effective de votre part.

💡 Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Un risque bien réel, déjà largement associé aux attaques qui peuvent frapper certains protocoles, comme dans le cas de Balancer en octobre dernier qui demandait explicitement à « tous les utilisateurs des pools v2 à révoquer immédiatement leurs autorisations ».

De quoi pousser à réfléchir... et à agir !

Mythos : une bonne raison de faire le ménage dans son wallet crypto

Une réalité que l'essor actuel de l'intelligence artificielle pourrait bien compliquer encore un peu plus, si l'on en croit la récente publication du trader crypto CBB très populaire sur le réseau X. Notamment avec l'arrivée grand public annoncée, mais pas encore programmée (malgré la déclaration alarmiste de CBB), de l'IA surpuissante d'Anthropic, le sulfureux Mythos bientôt testé en Europe.

Puisque Mythos pourrait être lancé aujourd'hui, je vous conseille fortement de révoquer toutes les autorisations de contrats sur l'ensemble de vos wallets. Mieux vaut être prudent que le regretter plus tard. CBB

📰 Des centaines de portefeuilles Ethereum vidés pour un total estimé à 800 000 dollars - Que s'est-il passé ?

Même si aucune information sérieuse ne permet de confirmer que le lancement de Mythos doit intervenir « aujourd'hui » (le 9 juin), révoquer les autorisations de ses wallets crypto reste une pratique d'hygiène numérique très bonne à appliquer avec régularité, en utilisant par exemple l'outil revoke.cash spécialement dédié.

L'essor de l'intelligence artificielle va augmenter le besoin de pratiques responsables de la part des développeurs de protocoles, notamment du fait de l'utilisation grandissante du « vibe coding », mais également de leurs utilisateurs, car la moindre faille va rapidement devenir une porte d'entrée afin de voler les fonds exposés.

Source : CBB, Revoke.cash

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.