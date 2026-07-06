Mieux comprendre les risques en DeFi avec cette nouvelle fonctionnalité

DefiLlama lance un outil qui cartographie les dépendances des vaults DeFi et chiffre la perte maximale par point de défaillance. Déploiement initial sur 20 vaults Morpho.

Un scanner de risques pour lever le voile sur les vaults DeFi

L’agrégateur DefiLlama a présenté une nouvelle fonctionnalité baptisée « risk scenario planning ». L’idée est simple, mais rarement mise en œuvre à cette échelle. Quand un utilisateur dépose des fonds dans un vault, il ne s’expose pas uniquement au code du vault. Il hérite aussi des risques liés aux oracles de prix, aux bridges, au collatéral utilisé, au séquenceur du layer 2 sous-jacent et même aux détenteurs des rôles administratifs du vault.

L’outil cartographie l’ensemble de ces dépendances et modélise la perte maximale possible pour chaque point de défaillance identifié. Il est déjà déployé sur 20 vaults Morpho et devrait s’étendre à d’autres protocoles.

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Pourquoi les risques cachés pèsent lourd en DeFi

La finance décentralisée repose sur un empilement de briques logicielles interconnectées. Un vault de lending qui semble sûr peut être compromis par la défaillance d’un oracle mal configuré, par le hack d’un bridge apportant le collatéral, ou par la panne d’un séquenceur qui bloque les liquidations. Ces scénarios ne sont pas théoriques. Plusieurs incidents majeurs de ces dernières années ont précisément exploité ce type de dépendances externes.

Idée géniale de @DefiLlama Déposer dans un vault expose à bien plus que le vault lui-même : oracles, bridges, collatéral, séquenceur... Leur nouvel outil cartographie chaque dépendance et chiffre la perte max par point de défaillance Must have avant de déposer des fonds https://t.co/zJpelWzjVw — Zan (@theo_zananiri) July 4, 2026

Jusqu’ici, évaluer ces risques demandait un travail d’analyse fastidieux, réservé aux utilisateurs les plus aguerris. En chiffrant la perte maximale par scénario, DefiLlama fournit un cadre lisible pour comparer objectivement deux vaults offrant un rendement similaire mais des profils de risque très différents.

Un lancement centré sur Morpho

Le choix de Morpho pour le déploiement initial n’a rien d’un hasard. Le protocole s’impose comme l’un des acteurs majeurs du lending décentralisé, avec une architecture modulaire fondée sur des vaults isolés et des marchés paramétrables. Cette granularité rend l’analyse par dépendance particulièrement pertinente.

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Morpho vient par ailleurs de traverser une période très active, entre levée de fonds significative et croissance de sa capitalisation. Les investisseurs déposant des liquidités dans ses vaults auront désormais un outil supplémentaire pour arbitrer leurs choix.

Une réponse aux attentes de l’écosystème

Les réactions à l’annonce ont été très positives dans la communauté DeFi. Plusieurs acteurs du secteur ont salué l’initiative en soulignant que l’analyse de risque devrait devenir un standard au même titre que les audits de smart contracts.

La question de la méthodologie reste toutefois posée. Comment DefiLlama pondère-t-il la probabilité de chaque scénario de défaillance ? S’agit-il uniquement de données historiques ou l’outil intègre-t-il des incitations économiques pouvant rendre certains enchaînements plus probables ? Ces éléments n’ont pas encore été détaillés publiquement .

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Reste que l’outil comble un vide réel. Pour les utilisateurs français et francophones qui souhaitent s’exposer à la DeFi sans naviguer à l’aveugle, disposer d’une cartographie claire des dépendances constitue un progrès significatif. À l’heure où les capitaux institutionnels arrivent progressivement on-chain, ce type de transparence pourrait bien devenir une exigence de base plutôt qu’un simple confort.

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Sources : DefiLlama, Théo Zananiri sur X

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