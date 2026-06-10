Morpho lève 175 millions de dollars — Sa crypto grimpe de 6,5 %

Mardi, Morpho a officialisé une impressionnante levée de fonds de 175 millions de dollars. Alors que le protocole prend de plus en plus d'envergure, à quoi ces liquidités vont-elles servir ?

Morpho conclut un tour de table de 175 millions de dollars

Mardi, la Morpho Association, derrière le protocole de prêts et d’emprunts on-chain Morpho, a annoncé une levée de fonds de 175 millions de dollars dirigée par Paradigm, a16zcrypto et Ribbit. Parmi les participants, nous retrouvons également Circle Ventures, VanEck, Ledger, Cathay Innovation ou bien bpifrance, pour ne prendre que quelques exemples.

Pour Paul Frambot, le cofondateur de Morpho, cela s’inscrit dans une démarche de révolution de la finance :

La véritable valeur de la finance a toujours été freinée par des infrastructures obsolètes, des systèmes fragmentés et des intermédiaires prédateurs. Nous avons créé Morpho pour changer cela. Nous construisons le réseau de crédit ouvert mondial, mettant en relation ceux qui disposent de capitaux excédentaires avec ceux qui ont besoin de financement, à l'échelle internationale.

🧑‍🏫 Tout savoir sur le protocole de prêts et d'emprunts Morpho

Dans leur communiqué, les équipes de la Morpho Association expliquent ainsi que ces capitaux seront utilisés pour « approfondir ses intégrations techniques et commerciales avec ses partenaires stratégiques et poursuivre le développement et le renforcement de l'infrastructure nécessaire aux entreprises pour concevoir des produits de crédit programmables ».

En marge de cette actualité, le token MORPHO a grimpé de 6,5 % au cours de ces dernières 24 heures et affiche désormais un prix de 1,92 dollar l’unité. À ce propos, Théo Zananiri, l’un de nos analystes, a publié hier sur X à propos de la valorisation de ce token, alertant notamment sur la part de l’offre totale encore non diluée :

Morpho vient de lever $175M pour une valorisation de $2B (selon @FortuneMagazine) On m'a récemment demandé quels projets cryptos faisaient des revenus. Morpho n'en fait pas partie. Et ce n'est pas un bug, c'est volontaire. L'entreprise mise davantage sur la croissance que sur… https://t.co/r1vv3iObeB pic.twitter.com/V1tIqdT98P — Zan (@theo_zananiri) June 9, 2026

Toujours sur X, quelques critiques se sont également fait entendre, se questionnant sur « ce qu’ont acheté les VCs pour 175 millions de dollars », si « Morpho est une entité libre de tout actionnaire », pour reprendre les mots de Joe Schiarizzi.

Quoi qu’il en soit, cela montre que, malgré les difficultés actuelles du bear market, certains acteurs parviennent à se démarquer malgré tout en cette période où la liquidité se fait plus rare.

👉 Dans l'actualité également — Cette branche de l'ONU va maintenant explorer les avantages de la blockchain

Selon les données de DefiLlama, Morpho est aujourd’hui le 3e plus grand protocole de finance décentralisée (DeFi), (même s’il est de plus en plus approprié de parler plutôt de finance on-chain), avec 6,33 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), derrière son concurrent Aave qui enregistre un peu plus de 12 milliards de dollars de TVL.

Acheter facilement la crypto MORPHO avec Bybit

Source : Morpho, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.