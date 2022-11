Comment gagner des cryptomonnaies gratuitement en 2022 ?

Vous cherchez un moyen de gagner de la crypto gratuitement ? Découvrez maintenant plusieurs méthodes pour gagner des cryptos sans dépenser le moindre centime.

Il existe plusieurs moyens d'acquérir des cryptomonnaies. Acheter de la crypto est le moyen le plus direct tandis qu'un autre moyen consiste à les miner. Une troisième option est de gagner des cryptos gratuitement.

Depuis les débuts des crypto monnaies, il existe des moyens d'en acquérir gratuitement. Les faucets étaient il y a quelques années un moyen populaire de gagner des petits montants en cryptomonnaies, et avec le temps, ces moyens se sont diversifiés.

Aujourd'hui, pour certaines entreprises du Web3, faire gagner des crypto-monnaies est devenu une stratégie pour faire connaître leur produit aux potentiels futurs utilisateurs et investisseurs. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un moyen de rémunérer les utilisateurs pour de bonnes performances dans un jeu ou de les récompenser en échange de quelque chose.

Plongeons-nous maintenant au cœur de ce guide avec 4 moyens de gagner des cryptomonnaies gratuitement.

Options pour gagner des cryptos Gains potentiel Difficulté En profiter Airdrop Plusieurs milliers d'euros Moyenne Prochains airdrops Brave Des dizaines d'euros Facile Utiliser Brave Sorare Variables Difficile Jouer à Sorare Binance Dizaines d'euros Facile Découvrir Binance Coinbase Dizaines d'euros Facile Découvrir Coinbase

Les airdrops, une distribution gratuite de cryptos

Un airdrop est une distribution de cryptomonnaies gratuite organisée par un protocole ou une blockchain à sa communauté. Dans la majorité des cas, pour vous rendre éligible à un airdrop, vous devez remplir quelques conditions au préalable.

Malheureusement, ces conditions sont rarement claires et même les protocoles n'annoncent généralement pas qu'ils vont procéder à un airdrop de leur token à l'avance. De manière générale, nous savons que les premiers utilisateurs d'un protocole sont potentiellement éligibles à un airdrop.

C'est pour cela qu'un travail de recherche est nécessaire en amont pour tenter de trouver des protocoles n'ayant pas encore déployé leur cryptomonnaie sur le marché, et interagir avec dans l'espoir d'être éligible plus tard à un airdrop. Voici d'ailleurs notre top 5 des potentiels airdrops de tokens à ne surtout pas manquer.

Vous pouvez aussi rejoindre le Grille-Pain, notre groupe privé qui vous informe sur les potentiels futurs airdrops.

Quoiqu'il en soit, les airdrops ont le vent en poupe en ce moment avec les derniers airdrops à succès d'Optimism et d'Aptos. Il s'agit du meilleur moyen par lequel vous pouvez gagner des cryptomonnaies gratuitement. Les protocoles peuvent être généreux et distribuer parfois l'équivalent de plus de 1 000 dollars américains en cryptos.

👉 Pour approfondir, consultez notre fiche détaillée sur les airdrops

Utiliser le navigateur crypto Brave

Brave est un navigateur crypto basé sur Chromium, l'infrastructure de Google Chrome, qui se concentre sur la confidentialité des données et bloque nativement les pubs et autres trackers. Il possède un portefeuille numérique natif, Brave Wallet, ainsi que sa propre crypto, le BAT.

Là où Brave innove, c'est que vous pouvez gratuitement obtenir des tokens BAT pendant votre utilisation du navigateur. Pour ce faire, vous devez activer les publicités privées de Brave dans l'onglet « Brave Rewards ». Vous pouvez régler à votre convenance le nombre de pubs par heure qui apparaîtront lors de votre navigation. En retour, vous recevrez des tokens BAT.

Concrètement, vous êtes rémunéré pour l'attention que vous accordez à ces publicités Brave.

Figure 1 : Aperçu de l'onglet Brave Rewards

Vous pouvez ainsi gagner des tokens BAT avec Brave en naviguant simplement sur Internet. Vous n'avez qu'à utiliser Brave en tant que navigateur principal pour gagner passivement des tokens BAT, sachant que les pubs de Brave ne sont pas intrusives et vos données ne sortent jamais du navigateur.

Notez que vous ne pouvez pas espérer gagner plus de quelques tokens BAT par mois, sachant que 1 BAT = 0,25 dollar au cours actuel (10 novembre 2022). Toutefois, vous n'avez rien à faire pour en gagner si ce n'est utiliser le navigateur Brave.

Sorare est un jeu blockchain de fantasy football dont le principe est de collectionner des cartes basées sur des tokens non fongibles (NFTs) et représentant des joueurs de football. Il s'agit d'un jeu Play To Earn dont les NFTs sont émis sur la blockchain Ethereum.

Figure 2 : Sorare, une plateforme de fantasy football sur la blockchain

Vous pouvez acheter et revendre ces cartes sur une plateforme d'échange de NFTs comme OpenSea. Après la création de votre club sur Sorare, vous pourrez ouvrir un pack gratuit contenant plusieurs cartes de joueurs.

Assemblez une équipe de 5 joueurs pour prendre part à des championnats et, selon les performances des joueurs réels que vos cartes représentent, vous gagnerez un certain nombre de points et progresserez éventuellement dans le classement de votre ligue.

Si vous faites partie des meilleurs, vous gagnerez alors des cryptomonnaies, en l'occurrence de l'Ether (ETH), ou de nouvelles cartes de joueurs que vous pouvez utiliser ou revendre sur le marché. Plus vous progressez dans les ligues supérieures, plus les récompenses sont intéressantes.

👉 Pour en savoir plus, retrouvez notre analyse complète du Play to Earn Sorare

Gagner de la crypto gratuitement en apprenant

Certaines plateformes proposent de vous faire gagner des cryptos si vous participez à des petites formations concernant les cryptomonnaies. Il s'agit généralement d'un service baptisé « Earn » ou « Learn and Earn » que l'on peut traduire par « Apprendre et gagner ».

Il suffit pour cela de répondre à des questions une fois la formation finie. Chaque formation prend souvent la forme d'une courte vidéo ou une série de courtes vidéos. La pratique du Learn and Earn s'est vite propagée dans l'industrie, nous vous avons donc concocté un tableau recensant les plateformes majeures qui le propose :

Notez que lorsqu'une formation est mise en ligne par l'une de ces plateformes, elle n'offre pas de récompenses de manière illimitée. En effet, il s'agit souvent de récompenses octroyées sur une base de « premier arrivé, premier servi » pour les utilisateurs qui complètent la formation. Une fois que toutes les récompenses prévues ont été distribuées, il ne sera plus possible d'en réclamer.

Si une plateforme ne propose pas de formations faisant gagner des cryptomonnaies lors de votre passage, repassez un autre jour, ou restez à l'affût pour la mise en ligne d'une nouvelle formation.

Le montant des récompenses distribuées diffère également selon la formation ou la plateforme utilisée.

Conclusion sur les moyens de gagner des cryptos gratuitement

Il existe des moyens variés de gagner des cryptomonnaies gratuitement comme nous venons de le voir. Évidemment, cet article n'a pas pour vocation de faire une liste exhaustive de toutes les manières existantes d'en gagner.

Toutefois, nous espérons que vous possédez désormais entre vos mains les principaux outils vous permettant de gagner des cryptomonnaies de manière gratuite.

Vous pouvez ainsi tenter d'être éligible à des airdrops prometteurs, à jouer à des jeux Play to Earn comme Sorare ou encore apprendre tout en gagnant de la crypto avec Coinbase Earn et bien d'autres.

Notez qu'il existe d'autres méthodes pour spécifiquement gagner du Bitcoin gratuitement.

👉 Comment gagner du Bitcoin (BTC) gratuitement en 2022 ?

Sources - Figure 1 : Brave ; Figure 2 : Sorare

