Bitcoin (BTC) : le marché crypto n’a plus le droit à l’erreur sur le plan technique

La première partie du mois d’octobre est négative pour le marché crypto, avec une correction du cours du bitcoin sous la résistance majeure des 29 000 dollars et des altcoins toujours en léthargie après avoir retracé 61.8% de leur rebond annuel. A court terme, ce sont des arbitrages boursiers qui maintiennent les prix sous pression.

Le Bitcoin (BTC) dévisse légèrement

Ce qui devait arriver, arriva. Après avoir affiché une nette surperformance vis-à-vis de toutes les classes d’actifs au mois de septembre (marché actions, marché du crédit, marché des métaux précieux), les cryptos développent depuis début octobre un mouvement contraire de sous-performance.

Cette phase de moins bon comportement relatif est d’autant plus étonnante que les traditionnelles corrélations du cours du Bitcoin (BTC) auraient dû le soutenir à court terme, en particulier le repli du dollar américain ou encore des taux d’intérêt nominaux.

Selon moi, cette correction du prix des cryptos de début octobre n’a rien de surprenant. Le cours du Bitcoin, malgré un rebond intéressant sur le support pivot des 25 000 dollars, n’a jamais été en mesure de « se mettre à l’abri ». Le terme n'est pas choisi au hasard, je l'avais utilisé plusieurs fois dans mes précédents articles depuis plusieurs semaines.

Comme attendu, la résistance technique majeure des 29 000 dollars a continué d’agir comme une chape de plomb sur le marché pour finir le renvoyer dans les cordes.

La Bourse n'y est pas pour rien

Mais plus globalement et au-delà de cet aspect graphique, je pense que cette correction à court terme a des sources boursières. Les différentes classes d’actifs agissent entre elles comme des vases communicants et la plus importante d’entre elles est en train d’attirer des capitaux depuis la résurgence du conflit au Proche Orient.

Les tensions géopolitiques immédiates ont en effet créé un mouvement de « flight to quality », c’est-à-dire un mouvement massif de déplacement des capitaux vers le marché obligataire jouant à plein régime de son aspect refuge. Ce marché a aussi été boosté à court terme par les déclarations « dovish » de certains membres de la Réserve Fédérale (FED) qui laissent penser que la FED ne montra pas ses taux lors de sa prochaine réunion au mois de novembre.

Enfin il faut ajouter à cela le rebond du prix de l’Or et vous obtenez au final les raisons d’arbitrage qui ont fait corriger le marché crypto.

Graphique qui représente le prix de l’obligation d’Etat US à 20 ans en bougies japonaises mensuelles

Le prix du marché crypto est au bord du gouffre technique

Alors que le cours du bitcoin est neutre entre le support à 25 000 dollars et la résistance à 29 000 dollars, d’autres cryptomonnaies majeurs sont maintenant en risque technique suite à la correction du début du mois d’octobre.

Citons en particulier le cours de ETH/USD qui est au bord du gouffre technique sur le niveau des 1530 dollars, ancien record historique de fin 2017. La situation graphique est aussi très tendue sur le BNB/USD qui menace de décrocher sous les 200 dollars.

Il est impératif que ces deux actifs se ressaisissent rapidement pour ne pas donner un signal baissier qui ne manquerait pas de s’élargir à tout le marché crypto. Les toutes prochaines séances sont donc importantes sur le plan technique.

Une chance de salut peut venir du repli à court terme du dollar américain sur le marché des changes.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et quotidiennes du contrat future ETH/USD

