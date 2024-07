Bitcoin : le gouvernement allemand a (presque) fini de vendre ses BTC

Depuis la mi-juin, le gouvernement d’Allemagne s’est débarrassé d’un nombre très important de bitcoins, récupérés après la chute de la plateforme de streaming illégale Movie2k. Les ventes, qui sont survenues en même temps que celles du gouvernement des États-Unis, ainsi que des remboursements des clients de Mt. Gox, ont contribué à la pression vendeuse exercée sur le cours du Bitcoin.

Ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui ont ainsi été récupérés, mais le butin du gouvernement allemand était encore conséquent. Cette semaine, les ventes ont repris : hier, ce sont 10 567 bitcoins qui ont été « dump » sur le marché, soit une somme de plus de 600 millions de dollars.

Les ventes ont eu lieu sur diverses plateformes d’échange, dont Bitstamp, Coinbase et Kraken. Et elles se sont poursuivies jusqu’à aujourd’hui. La société d’analyses Arkham Intelligence note en effet de nouvelles transactions ce jour :

TODAY: German Government selling up to 2700 BTC ($154.60M)

In the past hour, the German Government has sent 2700 BTC ($154.60M) to Kraken, Bitstamp, Coinbase, 139Po (likely institutional deposit/OTC service) and address bc1qu.

Since yesterday’s movements, the German Government… pic.twitter.com/XNyqgzPR7M

— Arkham (@ArkhamIntel) July 12, 2024