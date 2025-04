Y aura-t-il bientôt du Bitcoin dans la trésorerie de McDonald's ?

Et si McDonald's, le géant américian des fast-foods, ajoutait du Bitcoin à sa trésorerie ? C'est l'idée qu'a émis un groupe d'actionnaires, demandant une étude approfondie de cette possibilité.

Ces actionnaires veulent du Bitcoin dans la trésorerie de McDonald's

Et si McDonald’s, le géant international des fast-foods, ajoutait du Bitcoin à sa trésorerie ? C’est la question qu’un groupe d’actionnaires a voulu poser à la direction de l'entreprise en amont de son assemblée générale annuelle prévue en mai 2025.

À l’initiative de cette proposition, le National Center for Public Policy Research (NCPPR), un think tank conservateur basé à Washington et habitué à interpeller les grandes entreprises américaines sur leur stratégie financière. Le groupe s’est notamment illustré par des propositions similaires adressées à Microsoft ou Amazon, toutes visant à encourager l’adoption de Bitcoin comme actif de réserve.

Dans sa lettre, le NCPPR invite McDonald’s à « réaliser une évaluation » pour déterminer si l’intégration de Bitcoin à sa trésorerie serait dans l’intérêt à long terme des actionnaires. Pour étayer sa demande, l’organisation énumère les investissements de McDonald’s, dont 46 % sont constitués de biens fonciers.

Si cette stratégie patrimoniale a fait ses preuves, elle manquerait aujourd’hui, selon le NCPPR, de souplesse et de rendement. Le think tank évoque notamment l’exemple de Strategy, dont le cours de l’action a explosé depuis l’intégration massive de Bitcoin dans ses comptes, affichant une performance bien supérieure à celle de McDonald’s sur 5 ans.

Évolution de l'action MSTR et de l'action MCD (en pourcentages) sur 5 ans

Dans un contexte d’inflation prolongée, où les rendements des obligations d’État sont jugés incertains, le NCPPR estime que le Bitcoin offre une alternative crédible. Le roi des cryptomonnaies est liquide, et s’impose peu à peu dans l’univers des grandes entreprises, à l’image de Tesla, Block ou plus récemment GameStop.

McDonald’s, ajoute-t-il, pourrait regagner son statut de pionnier en osant étudier cette option.

La volatilité du BTC, encore et toujours une barrière

Mais la proposition n’a finalement pas été portée à l’ordre du jour. Entre-temps, McDonald’s a sollicité l’avis de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Dans un courrier adressé fin janvier, ses avocats ont demandé confirmation que l’entreprise pouvait exclure la proposition de ses documents préparatoires sans violer le cadre réglementaire. L’argument central : la gestion de la trésorerie relève des « opérations ordinaires » de l’entreprise. Autrement dit, il s'agit d'un domaine réservé à la direction, non aux actionnaires.

La SEC a tranché en ce sens dans une lettre datée du 28 mars. Selon le régulateur, la proposition du NCPPR relève bel et bien des affaires courantes de la société, et peut donc être légitimement écartée. McDonald’s a ainsi obtenu la garantie qu’aucune action coercitive ne serait engagée si la proposition n’était pas soumise au vote.

Mais le NCPPR n’a pas tardé à répliquer. Dans un long courrier envoyé à la SEC, ses représentants rejettent l’idée que leur proposition empiète sur les prérogatives du conseil d’administration. Selon eux, demander une simple évaluation ne revient pas à imposer une décision, et encore moins à définir une stratégie financière.

Ils rappellent que les actionnaires sont tout à fait capables de se prononcer sur un sujet aussi largement débattu que le Bitcoin, plus que jamais sous les projecteurs dans le paysage économique et politique. « Le Bitcoin n’est pas une simple ligne comptable, » affirment-ils en substance, mais un sujet de société que les actionnaires devraient avoir le droit d’interroger.

Microsoft a récemment repoussé une proposition similaire, et Amazon n’a donné aucune suite concrète aux sollicitations du NCPPR. Pour eux, c'est encore et toujours la volatilité du BTC qui pose problème. McDonald's verra-t-il les choses différemment ? Si oui, alors l'adoption du Bitcoin pourrait progresser bien plus rapidement qu'aujourd'hui au sein des multinationales.

Source : Document

