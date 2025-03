GameStop : Le géant du gaming va lever 1,3 milliard de dollars pour acheter du Bitcoin

GameStop, acteur majeur du gaming, annonce vouloir lever 1,3 milliard de dollars dans le but d’acheter du Bitcoin. Cette décision marque un tournant stratégique pour l’entreprise, qui rejoint ainsi d'autres sociétés cotées ayant intégré le BTC à leur trésorerie, à l’instar de Strategy et MetaPlanet.

Plus de levées pour plus de Bitcoin dans les réserves de GameStop

Les ETF Bitcoin spot des États-Unis ont également contribué à l'adoption du BTC en tant que réserve de valeur permettant aux institutions, entreprises et particuliers de s’exposer au prix du Bitcoin sans en détenir directement.

Bien que le statut d’ETF spot impose à l’émetteur de détenir réellement les BTC sous-jacents, ce type de produit reste une forme de "Bitcoin papier", qui ne permet pas de profiter pleinement des propriétés fondamentales du réseau, notamment sa résistance à la censure.

Étant considéré comme un or numérique, Bitcoin est parfois jugé supérieur grâce à sa divisibilité, sa portabilité et sa transparence. Dès 2020, Strategy (anciennement MicroStrategy) s’est distinguée en accumulant du Bitcoin par l’endettement, offrant aux investisseurs une exposition indirecte via son action. D’autres, comme MetaPlanet au Japon, suivent désormais cette voie.

GameStop, le géant du gaming, a récemment annoncé son intention d’allouer une partie de sa trésorerie à l’acquisition de Bitcoin.

Aujourd'hui, l'entreprise franchit une nouvelle étape en affirmant vouloir lever 1,3 milliard de dollars dans le seul but d’en acheter davantage.

Extrait de l’annonce relative à la levée de 1,3 milliard de dollars.

L’annonce précédente évoquait uniquement l’allocation de la trésorerie de l’entreprise, une approche jugée timide par de nombreux internautes, surtout en comparaison avec Strategy, qui s’est endettée et a fortement dilué ses actions pour acheter davantage de bitcoins. Strategy détient aujourd’hui plus de 500 000 BTC, soit plus de 43,5 milliards de dollars.

L'entreprise précise :

GameStop prévoit d’utiliser le produit net de cette levée de fonds pour des besoins généraux de l’entreprise, y compris l’acquisition de Bitcoin, conformément à sa politique d’investissement.

GameStop adopte ainsi une stratégie comparable et rejoint le cercle très restreint des entreprises cotées détenant du Bitcoin en réserve de trésorerie.

L'annonce de GameStop marque-t-elle la fin de la baisse ?

GameStop est une entreprise du Fortune 500 basée au Texas, spécialisée dans la vente de jeux vidéo et de produits de divertissement. Elle opère à la fois en ligne et à travers un vaste réseau de magasins physiques répartis dans plusieurs régions du monde.

Compte tenu de sa taille et de sa notoriété, une telle annonce pourrait susciter un regain d'intérêt pour le Bitcoin de la part des investisseurs. Toutefois, l’effet de l'annonce s’est surtout fait sentir sur l’action GameStop (GME), qui a bondi de plus de 10 %, tandis que le cours du BTC est resté quasi inchangé.

Bien que le Bitcoin ait rebondi de 15 % depuis son dernier creux il y a 2 semaines, la dynamique haussière tarde à se confirmer. Les tensions géopolitiques et commerciales depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche continuent d’alimenter l’incertitude, poussant certains investisseurs à se détourner du Bitcoin encore perçu, bien que de moins en moins, comme risqué.

Source : GameStop

