Bitcoin plonge en « extrême peur », le bear market touche-t-il à sa fin ?

Le Bitcoin (BTC) a poursuivi sa baisse jusqu’à toucher la zone des 61 000 dollars, tandis que le Crypto Fear & Greed Index est revenu en « extrême peur ». Historiquement, ces phases ont tendance à précéder des zones d’accumulation, est-ce le cas pour celle-ci ?

Le Bitcoin chute vers 61 000 dollars et replonge le marché en « extrême peur »

Après plusieurs semaines de pression vendeuse, Bitcoin a perdu une partie des supports qui lui permettaient encore de défendre une structure de consolidation. Le cours du BTC avait pourtant réussi à repasser au-dessus des 80 000 dollars au mois de mai, avant de réintégrer son range et de revenir tester des niveaux plus fragiles.

Cette nuit, Bitcoin a touché 61 300 dollars avant de revenir autour de 64 000 dollars quelques heures plus tard.

Depuis son récent point haut situé à 82 800 dollars, le BTC affiche ainsi une baisse de 23 %.

Cette baisse se ressent également dans le sentiment de marché où le Crypto Fear & Greed Index est tombé à 12/100 ce jeudi 4 juin 2026, après avoir atteint 11/100 la veille.

Évolution du Crypto Fear & Greed Index depuis 1 an

Cet indicateur mesure le sentiment du marché crypto sur une échelle allant de 0 à 100, où les scores inférieurs à 25 correspondent à une phase de peur extrême. Le retour de l’indice à 11 signale donc un marché dans une zone de stress avancée, alors qu’il affichait encore 29/100 lundi dernier et 50/100 au début du mois de mai.

Cette dégradation rapide du sentiment accompagne la baisse du prix, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier un point bas de marché.

De plus, les positions à levier ont également amplifié le mouvement, 1,6 milliard de dollars ont été liquidés sur les produits dérivés en 24 heures, dont 1,36 milliard seulement sur les positions acheteuses. Une partie de la baisse s’explique donc par une purge brutale du levier acheteur, impactant également le sentiment des investisseurs et du marché.

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La structure de marché rappelle 2022, mais le signal de bottom reste incomplet

Plusieurs analystes remarquent que les mouvements actuels du marché présentent plusieurs similarités avec le bear market de 2022.

À l’époque, le prix du Bitcoin avait d’abord trouvé un support sur sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 mois, avant de rebondir, de former un sommet plus bas, puis de perdre définitivement ce niveau dans la suite de la baisse. Le marché semble aujourd’hui suivre les mêmes étapes.

Après avoir tenté de préserver sa structure au-dessus de 70 000 dollars, le BTC a cassé cette moyenne mobile exponentielle de long terme, située autour de 66 600 dollars, avant de revenir chercher la zone des 61 000 dollars cette nuit.

Cours du Bitcoin et son EMA 50

À ce stade, il est donc trop tôt pour affirmer que le bear market s'approche de sa fin. En revanche, le Bitcoin entre bien dans une zone où les signaux de capitulation, ou de perte d'intérêt, deviennent de plus en plus visibles.

Si les 60 000 dollars sont défendus puis que le BTC reconquiert ses supports de long terme, l’« extrême peur »actuelle pourrait apparaître rétrospectivement comme une fenêtre d’accumulation. À l’inverse, une cassure nette de cette zone confirmerait que la peur du marché ne reflétait pas seulement un excès de pessimisme, mais une dégradation plus durable de la structure.

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Source : Crypto Fear & Greed Index, TradingView

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