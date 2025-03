GameStop, célèbre enseigne de jeux vidéo, a récemment annoncé son intention d’intégrer le Bitcoin à sa trésorerie. Cette décision stratégique marque une nouvelle étape dans sa transformation numérique, alors que l’entreprise cherche à diversifier ses actifs et à se repositionner sur les marchés financiers et technologiques.

GameStop adopte Bitcoin comme réserve de valeur et suit la stratégie Michael Saylor

Bitcoin est souvent décrit comme étant un or numérique, et certains Bitcoiners le considèrent même comme un actif supérieur, grâce à une meilleure auditabilité, une divisibilité plus grande et une portabilité plus accessible.

Depuis 2020, une entreprise s’est illustrée en adoptant une stratégie d’endettement pour accumuler du Bitcoin : Strategy, anciennement MicroStrategy. Son action (MSTR) a longtemps été perçue par les investisseurs traditionnels comme un moyen de s’exposer au prix du BTC sans en détenir directement.

Plusieurs entreprises ont récemment suivi la même méthode que Strategy, notamment MetaPlanet, une société japonaise. Dernière en date : GameStop, entreprise étatsunienne spécialisée dans les jeux vidéo, qui a annoncé son intention d’intégrer Bitcoin à sa trésorerie.

Extrait du rapport du 4e trimestre 2024 de GameStop

Avec ses résultats du 4ᵉ trimestre 2024, GameStop a annoncé se laisser le droit d’investir une partie de sa trésorerie en Bitcoin ainsi qu’en cryptomonnaies adossées au dollar.

Le rapport précise :

La politique d’investissement de la société autorise les investissements dans certaines cryptomonnaies, y compris le Bitcoin et les stablecoins libellés en dollars. Si la société acquiert du Bitcoin ou des stablecoins en dollars, elle sera exposée à certains risques associés respectivement au Bitcoin ou aux stablecoins.

Plus tard, GameStop a confirmé via une publication sur X qu’elle allait bel et bien intégrer du Bitcoin à sa trésorerie.

GameStop laisse donc la porte ouverte à l’allocation d’une partie de ses excédents de trésorerie en Bitcoin et en stablecoins. Si la logique d’un investissement dans le BTC, en tant que réserve de valeur, est assez claire, l’intérêt pour les stablecoins reste plus flou.

Souhaite-t-elle conserver une certaine flexibilité, afin de rester exposée à l’écosystème crypto tout en sécurisant ses plus-values faites en BTC ? Ou prévoit-elle de développer des produits liés aux NFT ou à la blockchain ? Seul l’avenir le dira.

L'action GameStop (GME) pourrait-elle finalement exploser ?

Au mois de janvier 2021, GameStop est devenu le centre d’un short squeeze historique. Des fonds spéculatifs misaient massivement sur la chute de son action, mais des investisseurs particuliers regroupés sur le forum Reddit « WallStreetBets » ont réussi à créer un engouement, incitant à des achats massifs pour faire grimper le cours.

Cette pression à l’achat a forcé les vendeurs à découvert (shorts) à racheter leurs positions dans l’urgence, amplifiant la hausse. L’action est alors passée de quelques dollars à plus de 120 dollars en quelques jours. Cet épisode a marqué un tournant, révélant le pouvoir collectif des petits investisseurs face à Wall Street.

Ainsi, l’entrée de GameStop dans le cercle, encore très restreint, des entreprises cotées détenant du Bitcoin pourrait relancer un engouement, réunissant 2 communautés influentes : les WallStreetBets et les Bitcoiners.

Cependant, nous sommes encore loin d’un tel scénario : l’action GME évolue actuellement autour de 25 dollars.

Source : GameStop

