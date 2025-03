Le Bitcoin est-il une meilleure alternative à l’épargne en euros ?

Face à une inflation persistante et à la baisse des taux d’intérêt des livrets d’épargne, de plus en plus d’épargnants s’interrogent : le Bitcoin ne serait-il pas une alternative plus avantageuse ? Cette cryptomonnaie star séduit par ses performances passées, sa rareté programmée et son statut de « nouvel or numérique ». Mais est-elle réellement plus intéressante qu’une épargne classique ?