Energie, santé, PEL... Qu'est-ce qui change pour votre argent au 1er mars ?

Le passage au mois de mars voit l’arrivée de nouvelles mesures et échéances. Entre prix de l’énergie en hausse et augmentation des frais de santé, les Français pourraient de nouveau devoir mettre la main au portefeuille. Zoom sur ce qui va changer.

Santé : les forfaits hospitaliers augmentent

L’inflation touchera malheureusement le secteur de la santé, à partir du 1er mars. Le forfait hospitalier journalier va en effet passer de 20 à 23 euros, soit une hausse de 15 %. Cette évolution concerne également le forfait patient urgence. Si ces frais sont généralement pris en charge par les mutuelles, ces dernières pourraient faire le choix de répercuter la hausse sur les cotisations de l’année prochaine.

La majoration des allocations familiales repoussée

La majoration des allocations familiales était jusque là déclenchée à 14 ans, âge auquel les enfants représentent des charges financières croissantes. Mais ce coup de pouce n’interviendra plus qu’aux 18 ans de l’enfant. Pour une famille avec 2 enfants dont l’un à 14 ans et l’autre 18 ans, cela correspond à un manque à gagner de 75 euros par mois, soit 900 euros par an.

Énergies : hausse du gaz

Le prix repère du gaz (PRVG) va augmenter nettement pour le mois de mars. Pour le chauffage, le prix du kilowattheure augmente de 5,2 % en un mois. Pour ceux qui utilisent le gaz pour cuisiner et chauffer leur eau, l’augmentation est également conséquente, avec +4,03 %. Soit 4,6 % d’augmentation en moyenne pour ces 3 usages.

Les cartes grises vont coûter plus cher dans certaines régions

En fonction de la région dans laquelle vous habitez, vous pourriez voir le prix de la carte grise augmenter. En île de France, l’augmentation est très nette, avec une majoration de 14 euros. Pour la Nouvelle-Aquitaine, le prix passe de 53 à 58 euros. Certaines régions sont moins concernées : les Pays de la Loire ne voient aucune augmentation, alors qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la majoration s’élève à 1 euro.

Clôture des PEL ouverts en 2011

Tous les PEL ouverts après mars 2011 ont une durée de vie de 15 ans maximale. Les premiers plans concernés vont donc arriver à échéance ce 1er mars. Sans démarche, la banque fermera automatiquement les comptes arrivés à échéance et transférera les fonds vers des comptes épargnes classiques.

Les Français de plus en plus pauvres

Les augmentations de plusieurs aspects du quotidien des Français devraient donc continuer à peser sur le budget des ménages. L’inflation post-Covid a lourdement touché les foyers les plus modestes. Et bien que celle-ci ait ralenti, la dégradation de la situation économique est nette : la pauvreté touche aujourd’hui plus de 15 % de la population française, son niveau le plus élevé depuis 30 ans, selon Oxfam.

