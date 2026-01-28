La fintech Dowgo lève 2 millions d’euros pour sa plateforme européenne de financement

La fintech Dowgo annonce la levée de 2 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier plan. Le but : finaliser le déploiement de sa plateforme dédiée au financement d’actifs provenant des marchés privés.

La fintech Dowgo lève 2 millions d'euros

L'ouverture actuelle de la finance traditionnelle aux fonctionnalités offertes par la blockchain permet d'envisager de nombreux cas d'usages innovants, mais également une activité accessible 24h/24 et 7j/7.

Une réalité au sein de laquelle souhaite visiblement s'inscrire la fintech Dowgo, suite à « une levée de fonds stratégique de 2 millions d’euros » opérée auprès d'acteurs financiers et entrepreneuriaux comme 50 Partners, l'accélérateur Cube, Emmanuel Picot (fondateur de la multinationale Evolis) et Damien Guermonprez (Président de la fintech européenne Lemonway).

✍️ Top 7 des meilleurs brokers et courtiers pour le trading d'actions et de cryptomonnaies

Le but de cette opération : soutenir le développement en cours de « la future plateforme d’investissement unifiée et réglementée offrant un accès sans interruption à la négociation et au règlement instantanés d’actifs durables » provenant des marchés privés, avec le soutien de la banque publique d'investissement Bpifrance.

Cette levée de fonds nous permet de finaliser notre infrastructure et d’aborder la dernière phase réglementaire indispensable au lancement de la plateforme en Europe. Notre ambition est claire : apporter de la liquidité aux marchés privés et construire une nouvelle génération d’infrastructures de financement en Europe. Oscar Dumant, CEO de Dowgo

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Une dataroom IA déjà disponible

Afin de mener à bien son objectif : faciliter la rencontre entre investisseurs et porteurs de projets, la fintech Dowgo propose déjà une dataroom sécurisée permettant aux entreprises, fonds et investisseurs de gérer leurs données sensibles dans un environnement sécurisé et conforme aux réglementations en vigueur (ISO 27001, DORA).

Une « première brique stratégique de l’infrastructure Dowgo » qui intègre des outils IA pour faciliter l’analyse documentaire, la recherche d’informations et la préparation des audits, notamment afin d'accompagner « les acteurs soumis à de fortes contraintes de conformité ».

À ce jour, plus de 300 millions d’euros de projets à impact sont déjà identifiés et en attente de distribution via la plateforme, témoignant de l’intérêt croissant des acteurs économiques pour cette nouvelle manière de structurer et financer des actifs à impact.

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : Communiqué de presse

Transparence financière : Nous informons nos lecteurs que l'entreprise Cryptoast SAS et des dirigeants et salariés de l'entreprise Cryptoast SAS ont participé à la levée de fonds de ce projet ou ont pris des participations dans l'entreprise derrière ce projet.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.