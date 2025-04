Kraken sera bientôt une fintech ? L'exchange crypto se lance dans les actions et ETF

Kraken élargit son terrain de jeu. La plateforme historiquement centrée sur les cryptomonnaies annonce l’ouverture du trading d’actions et ETF cotés aux États-Unis.

Une plateforme, plusieurs classes d’actifs

Kraken proposera désormais à ses utilisateurs américains l'accès à plus de 11 000 actions et ETF cotés aux États-Unis. Le tout, sans commission, pour les clients résidant dans une sélection de 10 États (dont New Jersey, Connecticut, Wyoming, etc.), avec un déploiement national progressif à venir.

Objectif affiché : briser les barrières entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Fini le besoin d’utiliser plusieurs applications pour gérer ses investissements. Désormais, Kraken veut permettre à ses utilisateurs de naviguer librement entre actions, cryptos et autres produits financiers. Le tout sur une seule et même interface, que ce soit via Kraken ou Kraken Pro.

Parmi les fonctionnalités mises en avant : le trading fractionné, c'est-à-dire la possibilité acheter une part d’action, ce qui est intéressant pour investir de petites sommes dans des actions avec un cours élevé. Mais Kraken propose aussi la réallocation instantanée des fonds, cela permet vendre une action et réinvestir directement dans du Bitcoin, ou l’inverse.

Ce service est opéré par Kraken Securities, division enregistrée auprès de la FINRA, qui s’assure de la conformité des courtiers et des marchés financiers avec la réglementation américaine.

Une offensive vers les marchés traditionnels… pour mieux les tokeniser ?

Ce pivot vers la bourse n’est pas anodin. Comme l’explique Arjun Sethi, co-PDG de Kraken, « le futur du trading est sans frontières, disponible 24/7, et bâti sur les rails de la crypto ». Autrement dit, cette incursion de Kraken dans les marchés traditionnels ne serait qu’une première étape vers un monde où les actions elles-mêmes seraient tokenisées.

Une idée qui n’est pas étrangère au Nasdaq, l’une des plus grandes bourses du monde. En effet, le Nasdaq travaille sur un projet pour rendre sa bourse accessible 24h/24, cherchant ainsi à aligner les marchés traditionnels sur les standards de disponibilité du secteur crypto pour éviter de se faire distancer.

Bientôt disponible en France ?

Pour l’instant réservée aux États-Unis, la nouvelle offre de Kraken a vocation à s'étendre rapidement. La plateforme mentionne déjà une ouverture à l’international dans les mois à venir, avec l’Europe, le Royaume-Uni et l’Australie dans sa ligne de mire​.

Kraken en route pour devenir une fintech ?

En parallèle, Kraken renforce sa présence en Europe avec Kraken Pay, un service de paiement en crypto aussi simple qu’un SMS, désormais soutenu par Mastercard.

Cette alliance permettra bientôt aux utilisateurs européens de payer en crypto chez plus de 150 millions de commerçants dans le monde, via des cartes physiques ou numériques.

Les plateformes crypto comme Kraken évoluent et élargissent leurs offres, obtenant même des licences bancaires, de quoi rivaliser avec des fintechs bien établies comme Revolut ou Trade Republic.

Source : Kraken

