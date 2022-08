La fintech Revolut se montre confiante pour l'avenir et recrute pour sa branche dédiée aux cryptomonnaies

Toutes les entreprises ne subissent pas le bear market de la même façon : la néobanque Revolut a annoncé recruter 20 % de personnel en plus au sein de sa branche dédiée aux cryptomonnaies. La fintech enfonce le clou et continue de montrer son intérêt pour ce secteur, quelques mois après avoir annoncé qu'elle développait des solutions pour permettre à ses utilisateurs d'interagir avec la finance décentralisée (DeFi).

Revolut loin devant le bear market

La fintech britannique Revolut, qui a récemment célébré ses 8 années d’existence, prévoit d'augmenter ses effectifs au sein de sa branche dédiée aux cryptomonnaies de l'ordre de 20 % selon une information exclusive de Bloomberg.

Alors que le bear market fait souffler l'incertitude au sein du marché des cryptomonnaies depuis un moment maintenant, provoquant de multiples licenciement et remaniements au sein même de grandes entreprises, Revolut affiche actuellement 13 postes à pourvoir dans ce secteur à travers l'Europe, les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'entreprise, qui propose notamment un service bancaire sur mobile, générerait entre 5 à 10 % de ses revenus grâce à son activité relative aux cryptomonnaies. Aussi, Revolut préfère voir à long terme et se montre confiante pour l'avenir de ces dernières, comme l'a confirmé le directeur de la branche crypto, Emil Urmanshin :

« Nous considérons les cryptomonnaies comme un jeu à long terme et restons optimistes sur l'industrie de la crypto. »

Les postes actuellement ouverts sont divers, les titres des différents postes faisant mention d'ingénieurs logiciels, d'analystes crypto, et de prévention de la criminalité financière. Selon Bloomberg, Revolut aurait déjà recruté 43 personnes au sein de sa branche crypto depuis ce début d'année.

Cela témoigne de la croissance de Revolut, qui avait levé 500 millions de dollars en février 2020, constituant ainsi la plus grande levée de fonds à ce jour pour une fintech européenne.

Des services divers et complets Acheter et faire travailler ses cryptos

Néobanque et cryptomonnaies : une formule qui fonctionne

Véritable précurseur, Revolut a décidé d'ouvrir ses portes aux cryptomonnaies en 2017, étoffant petit à petit son offre de services. À titre d'exemple, au début de l'année 2021, la néobanque ne proposait qu'une dizaine de cryptomonnaies et a aujourd'hui multiplié ce nombre par 8, suite au très récent ajout de 22 d'entre elles, parmi lesquelles l'Apecoin (APE), le SAND ou le FLOW.

Parmi les outils qu'elle propose se trouvent quelques solutions de trading ou encore une fonction d'achat récurrent, permettant ainsi de bénéficier des avantages du Dollar Cost Averaging (DCA). De plus, l'application propose notamment un système de earn and learn, comme elle a récemment pu le faire en partenariat avec Polkadot (DOT).



Il y a quelques mois, Nik Storonosky, son PDG, avait déclaré que l'application mobile inclurait dans un futur pas si lointain des fonctionnalités de prêt et de staking via un wallet décentralisé orienté vers la finance décentralisée (DeFi).

Ainsi, le contraste est de plus en plus marqué entre les entreprises forcées de licencier à l'instar de Coinbase ou d'OpenSea, cette dernière s'étant récemment séparée de 20 % de son personnel, invoquant alors une « instabilité macroéconomique » et celles faisant preuve de résilience, comme Binance ou Revolut.

Source : Bloomberg

