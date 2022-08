Meta étend l'intégration de NFTs sur Instagram dans une centaine de pays

Un peu plus d'un mois après que nous ayons appris que Meta allait implémenter les tokens non fongibles (NFTs) sur Facebook, le plus grand réseau social du monde, Mark Zuckerberg a annoncé que les utilisateurs de plus d'une centaine de pays pourraient désormais exposer leurs NFTs sur Instagram.

Depuis mai, seuls certains utilisateurs américains sélectionnés pouvaient profiter de cette fonctionnalité dans le cadre d'une période de test. Désormais, cette possibilité s'étend aux entreprises et aux utilisateurs à travers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et les Amériques. Les utilisateurs européens devront donc à priori faire preuve d'un peu de patience.

Mark Zuckerberg announced we’re rolling out digital collectibles to 100 more countries. Now, more people, creators and businesses can showcase their #NFTs on @instagram.

We're also launching integrations with @CoinbaseWallet @hellodapper and support for @flow_blockchain.

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 4, 2022