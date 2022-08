Le nom de domaine NFTs.com se vend 15 millions de dollars – Une vente historique

Le prestigieux nom de domaine NFTs.com vient d'être vendu pour 15 millions de dollars. Une somme considérable qui propulse NFTs.com au rang de 9e nom de domaine le plus cher de l'histoire.

Une vente historique pour un nom de domaine

Selon Domain Investing, un site spécialisé dans les actualités relatives aux noms de domaines, NFTs.com a été acquis pour 15 millions de dollars. Cet acronyme fait bien évidemment référence aux tokens non fongibles (NFTs), même si la version sans le « S » est plus généralement adoptée par la communauté.

La vente s'est déroulée sur Escrow.com, et les plateformes Domainer et GoDaddy ont négocié l'opération pour un acheteur dont l'identité n'a pas été révélée.

Il s'agit de la 2e vente la plus importante rendue publique ces dernières années pour un nom de domaine, après la vente de Voice.com à l'entreprise Block.one (à l'origine de la blockchain EOS) pour 30 millions de dollars en juin 2019.

Fait impressionnant, le montant de cette opération est plus de 7 fois supérieur à la précédente vente publique la plus élevée d'un nom de domaine « .com » faisant référence aux cryptomonnaies, qui était Eth.com à 2 millions de dollars en 2017.

Plus surprenant encore, NFTs.com devient ainsi le 9e nom de domaine le plus cher de l'histoire rendu public, derrière Internet.com (18 millions $), 360.com (17 millions $) et Insure.com (16 millions $).

Même si rien de formel n'a été annoncé publiquement concernant les activités de NFTs.com, l'acheteur a des liens avec d'autres projets du Web3, notamment la marketplace de NFTs DigitalArtists.com, qui est d'ailleurs mentionnée sur le site à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Retour sur l'histoire d'un nom de domaine vieux de 22 ans

Les premières traces de NFTs.com remontent en avril 2000 selon WebArchive. Cela peut paraître surprenant, mais les combinaisons de 3 et 4 caractères ont très rapidement été enregistrées, car les probabilités qu'un acronyme utilise un jour ces lettres sont nombreuses.

Depuis, NFTs.com a changé de propriétaire, mais il appartenait à l'origine à Internetters Limited, une entreprise justement spécialisée dans l'enregistrement de noms de domaines.

Il est racheté en 2001 par le Northampton Fitness Training & Sports (NFTS), un club de sport de la ville de Northampton au Royaume-Uni.

Exploité jusqu'en 2004 par le club, NFTs.com est mis en vente pour 3 250 dollars au mois de juin de la même année. D'année en année, ne trouvant toujours pas preneur, le prix du nom de domaine augmente et la rareté des acronymes de 4 lettres continuant d'augmenter, jusqu'à atteindre la somme de 25 795 dollars en décembre 2018.

C'est en juillet 2019 que NFTs change enfin de main, et affiche un « Website Coming Soon », jusqu'en décembre 2020, où NFTs.com affiche désormais une explication très sommaire de ce qu'est un NFT.

Depuis le mois de mars 2021 jusqu'à très récemment, le propriétaire du nom de domaine était à la recherche d'un acheteur, qu'il aura finalement trouvé pour la somme colossale de 15 millions de dollars.

Quel avenir réserve ce nom de domaine d'exception ? Il est fort probable qu'il héberge une marketplace de NFTs d'ici quelque temps. Affaire à suivre.

Source : Domain Investing

