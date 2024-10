France : Fungiball, le jeu Web3 centré sur le fantasy tennis, lève 2,2 millions d'euros pour soutenir sa croissance

La plateforme de fantasy tennis Fungiball franchit un cap supplémentaire en réussissant à boucler un tour de table en pré-seed de plus de 2 millions d'euros. Pour l'occasion, le jeu Web3 accueille en tant qu'ambassadeurs 2 pointures du tennis mondial actuel.

Fungiball peut compter sur 2 ambassadeurs de renom pour se développer dans le monde entier

Fungiball, plateforme française de fantasy tennis, annonce ce mercredi avoir bouclé un tour de table en pré-seed auquel ont participé BPI France et plusieurs business angels dont Adrien Dassault avec le soutien de Cliff Capital. Le jeu Web3 centré sur le monde du tennis a levé la somme de 2,2 millions d'euros.

Fungiball est un fantasy game, une catégorie de jeux surfant sur l'engouement autour de la blockchain et des tokens non fongibles (NFT). Sur cette plateforme lancée en janvier dernier, les joueurs ont la possibilité d'acquérir ou d'échanger des cartes représentants les meilleurs tennismen du moment.

En tout, plus de 300 joueurs de tennis professionnels sont recensés dans le jeu, incluant également un panel de joueuses du circuit féminin. En un peu plus de 9 mois, 5 000 utilisateurs s'amusent à collectionner ces cartes qu'ils peuvent utiliser pour participer à des tournois hebdomadaires basés sur les performances réelles des joueurs sur le circuit ATP et WTA.

Toutefois, Fungiball souhaite aller plus loin. C'est pourquoi, en plus de sa récente levée de fonds, la plateforme a réussi à convaincre Daniil Medvedev et Alexander Zverev, 2 tennismen figurant dans le top 5 mondial, de devenir ses ambassadeurs. Jean Matias, cofondateur et PDG de Fungiball, s'est exprimé autour de cette nouvelle :

Daniil Medvedev et Alexander Zverev apportent une valeur considérable à Fungiball. Ils ne se contentent pas de prêter leur nom ; ils s'impliquent fortement pour nous aider à façonner le tennis de demain. Grâce à leur soutien, nous bénéficierons d’une crédibilité inégalée dans cet univers pour tisser des relations étroites avec les tournois et les marques.

Un financement de 2,2 millions d'euros qui vient soutenir les ambitions du jeu Web3 dédié au tennis

Outre l'arrivée de ces 2 ambassadeurs de taille, Fungiball va pouvoir soutenir sa croissance grâce à sa levée de fonds. Jean Matias n'a pas manqué d'évoquer, à cette occasion, ses ambitions pour la plateforme de fantasy tennis :

Notre ambition est de devenir la première plateforme digitale dans le monde du tennis proposant gameplay, engagement des fans et consommation de contenu, tout en garantissant des revenus pour les joueurs de tennis professionnels. Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de soutenir notre croissance, d’accélérer notre expansion géographique et de construire l’équipe. [...] La partie vient tout juste de commencer !

Le récent financement obtenu par Fungiball va lui permettre de renforcer son équipe technique chargée de développer le jeu Web3, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Des modes free-to-play et un système de paiement en monnaie fiduciaire sont notamment prévues.

À terme, Fungiball aimerait faire une incursion sur le marché nord-américain où il n'est pas encore présent. Aussi, sous l'égide de son CTO, Romain Boudré, le jeu Web3 est actuellement en train de négocier avec les principales fédérations nationales de tennis afin de lancer des évènements sous la forme de compétitions et proposer des récompenses plus intéressantes.

Ces derniers mois, la plateforme a conclu un partenariat de 5 ans avec la Professional Tennis Players Association, organisation qui défend les intérêts des joueurs, ainsi qu'une collaboration avec Le Coq Sportif.

