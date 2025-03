Ronaldinho Coin (STAR10) : la légende du football lance à son tour sa « cryptomonnaie »

Schéma habituel, personnalité différente. Cette fois-ci, c’est au tour de la star brésilienne du football Ronaldinho de lancer son token baptisé STAR10 :

My new one and ONLY OFFICIAL token is HERE! It’s time to celebrate greatness, passion, and that legendary spirit that NEVER fades 😎Legends are not born… THEY ARE FORGED. And YOU can choose to be a part of it. Get your $STAR10 NOW. Let’s make history together!… pic.twitter.com/91KbaXVmgS

💡 Comment acheter un memecoin ?

Lors de la rédaction de ces lignes, le token s’échange à 0,26 dollar, ce qui représenterait 260 millions de dollars de capitalisation environ, si l’on considèrait la valorisation totale déverrouillée (FDV) :

Prix du STAR10 de Ronaldinho en graphique 5 minutes

Selon l’ex-footballeur, le STAR10 est supposé offrir plusieurs avantages :

Toutefois, ce beau discours semble plutôt relever de facilités marketing, puisque pour l’heure, le « projet » semble avoir été construit dans la précipitation.

Par exemple, bon nombre de boutons sur le site Web officiel ne redirigent nulle part. Nous pourrions également penser qu’un thème initialement dédié aux tokens non fongibles (NFT) a été utilisé, étant donné que pour l’heure, les tokenomics font référence à une « Maximum Cards Supply », plutôt que « token ».

D’ailleurs, nous pouvons noter au passage que Ronaldinho bénéficie personnellement de 20 % de l’allocation totale de STAR10 :

Tokenomics du STAR10

En outre, des critiques sont apparus sur X, selon lesquelles l’adresse propriétaire du smart contract avait les droits pour brûler n’importe quelle quantité de token STAR10 sur n’importe quelle adresse. Alors que cette alerte a également été relayée par Changpeng Zhao (CZ), le nécessaire pour remédier à ce problème semble maintenant avoir été fait, puisque Ronaldinho a partagé un tweet allant dans ce sens :

We hear you. And we will keep listening.

1️⃣ Ownership was not renounced? *Now it is*! Tokens *cannot* be destroyed without warning.

2️⃣ 30 days was not enough? Now it’s locked for *255 years*.

Security isn’t a detail — it’s a *priority*.

Your trust matters. We’re here for… https://t.co/CSU2IPQjpK pic.twitter.com/9ixepIbIuL

— Ronaldinho (@10Ronaldinho) March 3, 2025