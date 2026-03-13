Le token TRUMP explose de 30 % suite à l'annonce d'un gala ultra VIP avec Donald Trump réservé à ses détenteurs

Pas de marché crypto en berne pour le memecoin de Donald Trump, qui vient de bondir de 30 % sur les dernières 24 heures. En cause ? Un gala ultra VIP réservé aux plus gros détenteurs de tokens TRUMP, dont les 29 meilleurs pourront même porter un toast avec le président des États-Unis et d'autres « superstars » triées sur le volet.

Gala VIP avec Donald Trump : le memecoin TRUMP explose à la hausse

Donald Trump a fait une entrée très remarquée dans l'écosystème crypto en construisant sa campagne présidentielle sur la promesse de libérer le potentiel de ce secteur jusque-là fortement réprimé aux États-Unis. Puis il a lancé le memecoin TRUMP tout juste quelques jours avant son arrivée officielle à la Maison-Blanche, comme une mauvaise blague dont la répétition se poursuit encore aujourd'hui.

En effet, le token TRUMP continue de faire parler de lui, alors même qu'il impose un effondrement de son prix de l'ordre de 95 % à ses investisseurs de la première heure. Une baisse digne des pires arnaques crypto qui vient toutefois d'enregistrer un rebond de 30 % sur les dernières 24 heures. Mais pour quelle raison ?

Le cours du memecoin TRUMP explose de 30 % sur les dernières 24 heures

Quand un projet crypto n'a pas de fondamentaux, il a besoin d'une dynamique extérieure pour motiver sa communauté d'investisseurs, comme par exemple l'organisation d'un gala ultra VIP en présence du président des États-Unis et de personnalités présentées - sans toutefois les nommer - comme des « superstars », vendu par le compte officiel TrumpMeme sur le réseau X.

La conférence la plus exclusive au monde sur la crypto et les affaires & déjeuner gala avec le PRÉSIDENT TRUMP et 18 autres SUPERSTARS. Strictement limitée à seulement 297 participants. Êtes-vous partant ? TrumpMeme

Un toast avec Donald Trump pour les 29 plus gros détenteurs, mais pas plus...

Avant toute chose, il faut bien comprendre que cette initiative s'inscrit comme la deuxième du genre, après une première édition validée en mai 2025 qui avait déjà soulevé de nombreuses questions au sujet du profil des gagnants, entre influence étrangère et présence du fondateur polémique de la blockchain Tron (TRX), Justin Sun, en toute première position.

Pourquoi mentionner cet acteur crypto en particulier ? Tout simplement car il bénéficiera quelques mois plus tard de la clémence de la SEC, une fois le pro-Trump Paul Atkins mis à sa tête, dans le cadre d'une affaire ouverte à son encontre en 2023. Doit-on y voir un lien ? Les démocrates en sont persuadés...

Annonce officielle du gala pour les détenteurs de tokens TRUMP

Quoi qu'il en soit, cette petite sauterie présidentielle repose sur des règles identiques à la précédente. À savoir : un classement des 297 plus gros détenteurs de tokens TRUMP selon leurs « avoirs moyens pondérés » enregistrés sur la plateforme Robinhood entre le 12 mars et le 10 avril prochain, dont les 29 plus importants assisteront à une réception encore plus VIP en présence de Donald Trump et d'autres personnalités.

Note importante : ce toast au champagne n'inclut absolument pas la possibilité d'obtenir une audience privée avec le président des États-Unis, présent en tant que simple invité.

Source : TrumpMeme

