Voici pourquoi le lancement des memecoins TRUMP et MELANIA est une mauvaise nouvelle

Le lancement des memecoins TRUMP et MELANIA, quelques jours avant l’investiture de Donald Trump, a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté crypto. Alors que certains y voyaient une opportunité, d’autres craignent des répercussions négatives sur l’écosystème.

Des memecoins pour célébrer le retour de Donald Trump

Depuis plusieurs années, Donald Trump s'était montré favorable à l'utilisation des cryptomonnaies, notamment en lançant plusieurs collections de tokens non-fongibles (NFT) à son effigie, qui lui ont permis de collecter plusieurs millions de dollars.

Bien qu’il ait initialement critiqué Bitcoin, il a changé de position lors de sa campagne pour la présidence des États-Unis. En juillet 2024, lors de la conférence Bitcoin de Nashville, il a exprimé son intention de créer une réserve stratégique en Bitcoin afin d’aider son administration à rembourser les dettes du pays.

L’investiture de Donald Trump, prévue aujourd’hui, lundi 20 janvier, était perçue par de nombreux crypto-enthousiastes comme une opportunité pour le développement de l’écosystème. Cependant, cette perspective a été assombrie par le lancement des memecoins TRUMP, à son image, et MELANIA, à l'image de Melania Trump, son épouse.

Ce lancement est largement considéré comme le début d’un « grand n’importe quoi », légitimant la prolifération de memecoins créés par tout le monde et n'importe qui, poussant une partie de la communauté à presque regretter le départ de Gary Gensler, ancien président de la Securities and Exchange Commission (SEC), connu pour sa politique stricte envers l’industrie des cryptomonnaies.

De plus, les tokens TRUMP et MELANIA, n'ayant aucune utilité autre que la spéculation sur leur image, soulèvent plusieurs préoccupations.

Répartition des tokens TRUMP

En effet, les tokens TRUMP et MELANIA sont en effet très mal distribués, avec plus de 80 % des tokens en circulation réservés à leurs créateurs et concentrés dans une poignée de portefeuilles.

Le problème posé par Trump dont personne ne parle

Depuis le lancement du token Trump samedi dernier, de nombreuses critiques ont été émises sur la stratégie de Donald Trump à travers différents médias. Cependant, un point crucial et alarmant a été ignoré.

Ces lancements interviennent seulement quelques jours après que l’administration Trump a annoncé son intention de constituer une réserve stratégique comprenant plusieurs tokens, et pas uniquement Bitcoin, à condition qu’ils aient été minés ou créés aux États-Unis. Ces 2 annonces, bien qu’elles puissent bénéficier aux altcoins, portent surtout préjudice à Bitcoin et à son image.

Depuis plusieurs années, institutions et entreprises alimentent une confusion entre Bitcoin et les autres cryptomonnaies. Elles avancent que le BTC a échoué dans son rôle de monnaie, souvent pour promouvoir leurs propres projets, des cryptomonnaies dont le prix finit par s’effondrer face à celui du BTC.

Cette rhétorique sert également à justifier la création des monnaies numériques de banques centrales (MNBC), des outils de contrôle étatiques déjà en place en Chine et activement promus par de nombreux gouvernements, dont l'Union européenne.

Ainsi, les memecoins TRUMP et MELANIA, qui finiront probablement comme la plupart des memecoins par tendre vers une valeur proche de 0 à long terme, fourniront à leurs détracteurs des arguments supplémentaires pour critiquer Bitcoin et toute initiative liée à celui-ci que pourrait entreprendre le nouveau gouvernement Trump, que ce soit en matière de minage, de protection de la self-custody ou de création d’une réserve stratégique.

Sur plusieurs décennies, Bitcoin devrait résister à ces amalgames. Cependant, à court terme, les institutions financières traditionnelles et les adversaires de Bitcoin exploiteront certainement les actions de Donald Trump pour ternir l’image de Bitcoin et son rôle dans l’amélioration de l’économie mondiale et de l'industrie de l'énergie.

On peut déjà observer un parallèle avec le cas du Salvador et de Nayib Bukele. La loi Bitcoin, qui a fait du BTC une monnaie légale, est décrite par les médias occidentaux et l’opposition comme un outil d’oppression politique, alors que Bitcoin représente un puissant levier d’émancipation.

Quelle aurait été la perception si cette loi avait également inclus Ethereum et Solana, des réseaux centralisés et censurables ?

