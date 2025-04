Donald Trump lance la « Trump Gold Card » à 5 millions de dollars pour attirer les ultra-riches

Donald Trump a levé le voile sur une initiative controversée, la « Trump Gold Card ». Proposée au prix de 5 millions de dollars, cette carte dorée promet aux étrangers fortunés un accès privilégié à la résidence permanente aux États-Unis, en remplacement du traditionnel visa d'investisseur EB-5. Arborant le visage du président, ce dispositif ambitionne de redéfinirl'immigration économique, tout en soulevant de vives interrogations sur ses implications éthiques et politiques.

Un projet migratoire inédit présenté par Donald Trump

Le 3 avril, Donald Trump a présenté en personne cette nouvelle carte dorée, frappée à son effigie. Surnommé la « Trump Gold Card », ce dispositif sera, selon ses dires, disponible dans les 2 semaines suivant l’annonce.

Cette carte s’inspire du programme de visa EB-5, actuellement en vigueur, mais avec une ambition bien plus élitiste. Alors que l’EB-5 requiert un investissement compris entre 800 000 et 1 050 000 dollars, la Trump Gold Card place la barre bien plus haut avec un prix fixe de 5 millions de dollars.

👉🏻 Découvrez les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin (BTC)

« Pour 5 millions de dollars, elle peut vous appartenir », a affirmé Donald Trump, se proclamant lui-même comme le premier acquéreur.

Howard Lutnick, l’actuel secrétaire du Commerce américain, a précisé que ce programme vise à remplacer le visa EB-5, souvent critiqué pour sa lourdeur administrative et les fraudes auxquelles il a donné lieu.

Environ 8 000 titres de ce programme ont été délivrés en 2022. En comparaison, la Trump Gold Card ambitionne d'en écouler plus de 1 million à terme. Selon Howard Lutnick, plus de 1 000 cartes auraient déjà été vendues et plus de 37 millions de personnes dans le monde auraient les moyens de s’en offrir une.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec SwissBorg

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un canal privilégié pour les élites mondiales

La Trump Gold Card ne s’adresse clairement pas au grand public Elle est pensée pour les grandes fortunes, notamment issues de secteurs comme la tech, la finance ou l’industrie.

« Ce seront des gens riches, à succès, qui dépenseront beaucoup, paieront beaucoup d’impôts et créeront de nombreux emplois », a justifié Donald Trump.

Il a également indiqué que les grandes entreprises américaines pourraient utiliser ce canal pour faire venir des talents étrangers sans passer par les contraintes actuelles des visas plus lourds en procédure.

Au-delà des ambitions migratoires, le projet est aussi présenté comme un levier économique. Avec un prix à 5 millions de dollars l’unité, 200 000 cartes vendues généreraient 1 000 milliards de dollars, soit près de 3 % de la dette publique américaine actuelle (estimée à 36 500 milliards de dollars).

🗞️ Dans l’actualité - Bitcoin (BTC) peut menacer le dollar, selon le PDG de BlackRock

Enfin, ce projet s’inscrit dans un contexte politique explosif, Trump faisant face à une vague de critiques internationales après l’instauration de nouveaux droits de douane. Cette annonce pourrait être vue comme une tentative de redorer son image auprès des milieux d’affaires et de détourner l’attention des turbulences économiques.

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital