Une énième initiative liée à la famille Trump, le T1 Phone, avait été annoncée il y a un an. Mais malgré la collecte de dizaines de millions de dollars de prévente, il n’est toujours pas produit, et les communications de l’entreprise sont incohérentes.

Le « Trump phone » laisse les acheteurs le bec dans l’eau

Parfums, cartes à collectionner, montres, baskets… Le président américain Donald Trump propose une multitude d’objets estampillés avec sa marque, continuant de s’enrichir de plusieurs centaines de millions de dollars, selon des déclarations de revenus 2024. En juin 2025, le clan Trump avait proposé un nouveau projet : la vente de téléphones mobiles « made in America », dorés, reprenant la marque Trump.

Un an plus tard, plus de 500 000 personnes ont précommandé le mobile, baptisé « T1 ». Au total, les préventes s’élèvent à plus de 59 millions de dollars. Le mobile est associé à un forfait également proposé par Trump Mobile, le « 47 ».

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Mais à ce stade, aucun client n’a reçu le téléphone mobile, et les communications avec les équipes de développement semblent difficiles. Selon un rapport de MoneyWise, la date de lancement, initialement prévue à l’été 2025, a été repoussée à novembre, décembre, puis à la mi-mars 2026. Désormais, le site a effacé toute mention d’une date de livraison.

Communications floues et promesses non tenues

Plusieurs acheteurs ont confirmé n’avoir pas eu d’informations sur les mobiles Trump lorsqu’ils ont contacté le service client. Par ailleurs, le téléphone, qui devait être « Made in America » sera finalement conçu et produit en dehors des États-Unis. Il semblerait par ailleurs que les équipes de production du T1 envisagent de ne jamais livrer le téléphone.

C’est en tout cas ce qui ressort d’une mise à jour des conditions de ventes sur le site, qui posent désormais les conditions suivantes :

Trump Mobile ne garantit pas que l’appareil sera commercialisé, que les approbations réglementaires (y compris l’autorisation de la FCC) seront obtenues, que la certification de l’opérateur sera obtenue, que la production commencera ou se poursuivra ou que la livraison aura lieu dans un délai précis.

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Les acheteurs pourraient donc se retrouver sans téléphone, si l’appareil n’est jamais commercialisé. En matière de produits estampillés Trump, comme en matière de cryptomonnaies associées à cette famille, il faut donc faire preuve de la plus grande prudence.

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Source : Moneywise

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