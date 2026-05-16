L’avenir de Bitcoin dépend du Lightning Network, mais vous ne l’utiliserez peut-être jamais

L’avenir monétaire de Bitcoin ne se jouera peut-être pas dans un portefeuille Lightning que vous installerez, mais dans les réseaux qui s’y connecteront. C’est l’un des constats qui ressort du Tuscany Lightning Summit, où Ark et les statechains ont occupé une place centrale dans les discussions.

Vous n'aurez jamais de canal Lightning et vous serez heureux

Depuis plusieurs années, le Lightning Network est présenté comme la principale solution pour permettre à Bitcoin de devenir une monnaie utilisable au quotidien. Le réseau Lightning permet en effet d'effectuer des paiements en BTC avec des frais réduits, des transactions rapides tout en garantissant à l’utilisateur la possibilité de revenir librement sur la blockchain Bitcoin.

Les meilleurs portefeuilles Lightning non-custodials, comme Phoenix ou BitKit, réduisent fortement cette complexité d’utilisation, mais restent dépendants des compromis propres au protocole Lightning. Les développeurs travaillent donc aujourd’hui à la prochaine pièce du puzzle, celle qui pourrait permettre à Bitcoin de toucher un public beaucoup plus large.

⚡️ Pour aller plus loin : Qu'est-ce que le Lightning Network de Bitcoin ?

Cette semaine, nous avons assisté au Tuscany Lightning Summit, une conférence réservée à une poignée d’acteurs et de développeurs de l’écosystème.

L’événement a permis de mettre en avant le futur de Bitcoin, un réseau multicouche dans lequel Lightning ne servirait pas seulement à ouvrir des canaux, mais occuperait surtout la place centrale d’un protocole d’interopérabilité entre les différentes applications de l’écosystème.

Une carte de Bitcoin et ses surcouches

Ainsi, à l’avenir, un utilisateur pourrait détenir et échanger des fonds sur différentes surcouches de Bitcoin, comme Spark, Ark, eCash ou Liquid, sans jamais détenir directement de fonds dans un canal Lightning, à condition que ces réseaux restent compatibles avec ses standards de paiement, comme BOLT12.

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L'avenir des paiements et applications Bitcoin passera aussi par les protocoles Spark et Ark

Si le Lightning Network reste essentiel pour faire circuler des paiements entre applications, il ne sera pas nécessairement l’endroit où tous les utilisateurs conserveront directement leurs fonds. Une partie de l’usage pourrait se déplacer vers d’autres protocoles, avec des modèles de sécurité différents, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur.

C’est notamment le cas de Spark, une solution de type statechain qui cherche à offrir une expérience plus accessible que Lightning, tout en s’éloignant du modèle custodial classique. L’utilisateur conserve une clé privée liée à l’accès à ses fonds, tandis que l’opérateur n’est pas censé pouvoir les déplacer seul.

Spark n’offre pas les mêmes garanties qu’un wallet Lightning non-custodial comme Phoenix ou BitKit, et son architecture repose sur certaines hypothèses difficiles à vérifier parfaitement, notamment la suppression effective de clés par l’opérateur. Mais il représente une amélioration importante pour des applications qui reposaient jusque-là sur un modèle entièrement custodial, comme Wallet of Satoshi.

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L’autre dynamique importante concerne le protocole Ark, avec ses implémentations Arkade et Second. Au prix d'autres compromis, notamment la nécessité pour l’utilisateur de se reconnecter au moins une fois par mois, Ark vise à améliorer la scalabilité des transactions Bitcoin, mais aussi sa programmabilité.

Par exemple, la plateforme d’échange pair-à-pair Hodl Hodl a annoncé, lors du Lightning Summit, une nouvelle fonctionnalité d’achat via Lightning, plus adaptée aux petits montants.

Jusqu’ici, Hodl Hodl utilisait déjà un système d’escrow multisig 2-sur-3 où l’acheteur, le vendeur et l’arbitre disposent chacun d’une clé, et 2 signatures sur 3 suffisent pour débloquer les fonds. Ce modèle évite à la plateforme de détenir seule les Bitcoins, mais il reste limité par les frais et les délais de la blockchain Bitcoin.

Avec son intégration d’Arkade, ce contrat est désormais déplacé vers une surcouche compatible avec Lightning, ce qui permet des échanges plus rapides et moins coûteux, tout en conservant une logique proche des scripts Bitcoin.

Le Lightning Network sert alors de rail de paiement et d’interopérabilité, tandis qu’Ark permet d’exécuter certains smart contracts.

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Sources : HodlHodl, Lightning Summit, Carte Bitcoin

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