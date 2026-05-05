Un wallet Bitcoin pour IA : Agentic AQUA rend cela accessible, privé et scalable

Un nouvel outil open source permet désormais de connecter directement une intelligence artificielle à un wallet Bitcoin. Développé par JAN3, Agentic AQUA propose une interface unifiée pour gérer des fonds sur plusieurs couches du réseau, avec pour objectif de rendre possibles des paiements et interactions autonomes entre agents logiciels.

Agentic AQUA connecte les agents IA à Bitcoin grâce au Liquid Network

Depuis l'arrivée d'OpenClaw il y a plusieurs mois, les agents IA gagnent en popularité, grâce à leur capacité à exécuter des tâches complexes sans intervention humaine. Mais jusqu'ici, ces agents sont pénalisés par une limite structurelle, celle des systèmes de paiement auxquels ils peuvent accéder.

Naturellement, l'industrie des cryptomonnaies s'est positionnée sur ce sujet, permettant de créer des portefeuilles 100 % en ligne infiniment sans besoin de vérification d'identité.

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Agentic AQUA, développé par JAN3, propose une réponse technique en permettant à une IA de gérer directement un wallet Bitcoin.

L’outil repose sur un modèle simple, une seule seed phrase permet de détenir et d’utiliser du Bitcoin, que ce soit on-chain, sur la sidechain Liquid, ou via le Lightning Network, facilitant ainsi la gestion des fonds et des transactions quasi instantanées.

Github d'Agentic Aqua

Le Liquid Network, développé par la société d'Adam Back « Blockstream », s’impose depuis plusieurs années sur des usages financiers spécifiques, notamment la tokenisation d’actifs. Selon les données récentes, près de 975 millions de dollars d’actifs tokenisés y sont enregistrés, un niveau qui place le réseau 4e sur le marché des RWA derrière Ethereum, la BNB Chain et Solana.

Concrètement, avec Agentic AQUA l’agent peut générer des adresses, vérifier des soldes, envoyer ou recevoir des transactions, ou encore payer des factures.

Bien que le projet soit ambitieux, il reste toutefois présenté comme expérimental et repose sur un modèle de « hot wallet », étant plus risqué qu'un hardware wallet.

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Bitcoin et ses L2 : une infrastructure adaptée aux paiements autonomes entre intelligences artificielles

Une étude du Bitcoin Policy Institute indique que les modèles d’IA privilégient majoritairement Bitcoin face aux stablecoins et aux monnaies fiduciaires, notamment comme réserve de valeur.

En parallèle, des protocoles comme L402 protocol, développés par Lightning Labs, permettent déjà de monétiser des requêtes API via des micropaiements en satoshis. Ce protocole permet à une IA de payer une autre IA pour un service, à chaque interaction, sans abonnement ni intermédiaire.

Agentic AQUA ajoute ainsi une brique complémentaire en permettant à ces agents de détenir et de gérer les fonds nécessaires à ces échanges.

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De plus, l’intégration du Lightning Network joue un rôle central, en offrant une infrastructure de paiement rapide et peu coûteuse, adaptée à des interactions fréquentes entre agents et logiciels. Y lier Liquid Network introduit également des transactions plus rapides qu'on-chain et confidentielles.

Bien que prometteur, il est encore trop tôt pour affirmer que ces outils déboucheront sur une économie autonome à grande échelle. Les contraintes techniques, les risques liés à l’autonomie des agents sont encore trop importants. Mais ces 1ères intégrations montrent que les briques nécessaires à une économie liée aux intelligences artificielles commencent à se structurer.

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