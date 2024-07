Top 10 des meilleurs livres sur Bitcoin (BTC)

Plongez dans l'univers de Bitcoin avec notre top 10 des meilleurs livres pour approfondir vos connaissances sur cette cryptomonnaie. Ces ouvrages offrent une source fiable et approfondie pour comprendre pleinement les aspects économiques et technologiques de Bitcoin.

Notre sélection des meilleurs livres sur Bitcoin

Dans une société où l'information est principalement numérique, il est parfois difficile de s'instruire sans se perdre dans l'immense quantité de vidéos, de podcasts et de contenus en tout genre disponibles à portée de main sur un smartphone ou un ordinateur. Pourtant, des alternatives bien plus complètes et accessibles existent sous forme de supports papier.

De nombreux livres traitant des sujets économiques et technologiques liés à Bitcoin ont été publiés au cours des dernières années, et certains sont même devenus indispensables pour pleinement comprendre les tenants et les aboutissants de Bitcoin, se forger un avis solide, ou même gagner en arguments pour convaincre son entourage.

Voici notre liste non exhaustive des 10 meilleurs livres sur Bitcoin, classés par ordre d'accessibilité (de débutant à expert), pour tout comprendre sur la reine des cryptomonnaies :

Alice au pays des cryptos, par Nicolas Balas et Daniel Villa Monteiro ;

Bitcoin et autres Cryptomonnaies : bien comprendre avant d'investir, par Cryptoast ;

Bitcoin & cryptomonnaies faciles, par Claire Balva et Alexandre Stachtchenko ;

L'Internet de l'argent, par Andreas Antonopoulos ;

La monnaie pyramide, par Nik Bhatia ;

L’étalon-bitcoin, par Saifedean Ammous ;

L'élégance de Bitcoin, par Ludovic Lars ;

Le livre de Satoshi, par Phil Champagne ;

La guerre des blocs, par Jonathan Bier ;

Cryptoéconomie, par Eric Voskuil.

Alice au pays des cryptos

Alice au pays des cryptos, écrit par Nicolas Balas et Daniel Villa Monteiro et publié par les Éditions du Faubourg, est une bande dessinée captivante qui plonge le lecteur dans l'univers mystérieux et controversé des cryptomonnaies.

L'histoire commence peu avant le confinement, lorsqu'Alice hérite de sa grand-mère. Le récit décrit comment elle découvre les cryptomonnaies et navigue entre les défis posés par cet héritage, notamment en affrontant un banquier désireux d'investir à sa place et l'incompréhension de son entourage.

À travers l'aventure d'Alice, les lecteurs découvrent un monde parallèle où l'argent prend une nouvelle dimension et où les cryptomonnaies peuvent avoir un impact profond sur la société.

Bitcoin et autres Cryptomonnaies : bien comprendre avant d'investir

Bitcoin et autres Cryptomonnaies : bien comprendre avant d'investir, rédigé par l'équipe de Cryptoast et publié en 2022 aux Éditions Larousse, est un guide essentiel pour quiconque souhaite comprendre et investir dans les cryptomonnaies.

Le livre de Cryptoast pour tout comprendre aux cryptos

Ce livre de 160 pages retrace l'histoire de Bitcoin (BTC) et explore le fonctionnement des cryptomonnaies, ainsi que l'évolution de cette industrie au cours des 10 dernières années. Il aborde des concepts fondamentaux tels que la blockchain, le minage, la finance décentralisée (DeFi), les tokens non fongibles (NFT) et le stockage des cryptomonnaies.

Conçu pour les débutants comme pour les investisseurs expérimentés, ce livre fournit des explications claires et accessibles, il répond à des questions concrètes sur l'utilité des monnaies numériques et des technologies blockchain. Pour rester à jour avec les évolutions rapides de l'industrie, le livre intègre notamment des QR codes renvoyant à des articles spécialisés et mis à jour régulièrement sur le site Cryptoast.

Bitcoin & cryptomonnaies faciles

Bitcoin & cryptomonnaies faciles, paru en 2022, est une introduction accessible à l'univers complexe des cryptomonnaies, rédigée par Claire Balva et Alexandre Stachtchenko, 2 experts du domaine.

Dans ce livre, les auteurs expliquent avec simplicité les concepts de base des cryptomonnaies, y compris Bitcoin, la blockchain, les NFT, les stablecoins, la DeFi et Ethereum.

Ils abordent la mutation du secteur financier et les enjeux politiques et culturels associés à ces technologies. Le livre se veut pédagogique, offrant des conseils pratiques et une présentation claire des origines, du fonctionnement et des implications des cryptomonnaies.

L'Internet de l'argent

Contrairement à de nombreux ouvrages qui expliquent comment Bitcoin fonctionne, L'Internet de l'argent, écrit par Andreas Antonopoulos, explique plutôt pourquoi l'utilisation de Bitcoin est importante. Dans ce recueil de conférences données à travers le monde depuis 2012, l'auteur aborde les plans philosophiques, sociaux, politiques et historiques que Bitcoin remet en cause.

Antonopoulos est une figure respectée de l'écosystème Bitcoin, ingénieur, entrepreneur, auteur et consultant, il réussit à vulgariser des concepts complexes dans un style fluide et sans jargon technique. Il aime comparer Bitcoin à d'autres technologies révolutionnaires comme Internet et l'automobile, qui ont également été accueillies avec scepticisme à leurs débuts.

L'Internet de l'argent est le 1er tome d'une série de 3 livres. Ce livre met en lumière pourquoi Bitcoin représente une évolution technique et financière majeure.

La Monnaie Pyramide

La Monnaie Pyramide, de Nik Bhatia, analyse l'évolution des systèmes monétaires à travers l'Histoire. Débutant avec le Florin d'or à Florence pendant la Renaissance, en passant par la genèse de la culture bancaire, le récit va jusqu'à se projeter dans l'avenir du système monétaire.

La Monnaie Pyramide est une exploration innovante et approfondie des systèmes monétaires, passés, présents et futurs. Elle décrit les différentes couches de la monnaie basée sur l'or et analyse l'avenir des monnaies fiduciaires sous forme de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), offrant des perspectives essentielles sur les transformations à venir de notre économie globale.

L’étalon-bitcoin : l’alternative décentralisée aux banques centrales

L’étalon-bitcoin, est une traduction de « The Bitcoin Standard » de Saifedean Ammous publié en 2018. Dans cet ouvrage, l'auteur propose une analyse de l'économie et de la monnaie sous le prisme des idées de l'école économique autrichienne, souvent ignorées ou réduites par les théories monétaires modernes.

Ammous analyse la période de l’étalon-or et explique pourquoi le métal jaune a été utilisé comme monnaie, posant ainsi les bases pour comprendre Bitcoin par analogie. Il aborde des concepts économiques tels que le ratio stock/flux, la rareté, le coût d’opportunité, et la préférence temporelle, qui décrivent l'impact d'une monnaie difficile à produire sur les comportements individuels et sociétaux.

La dernière partie du livre se concentre sur Bitcoin, démontrant pourquoi cette invention est révolutionnaire et ses impacts potentiels futurs en tant que réserve de valeur. L’étalon-bitcoin est un ouvrage dense et stimulant, proposant une perspective nouvelle et éclairée sur le rôle que Bitcoin pourrait jouer dans le futur système monétaire mondial.

L'élégance de Bitcoin

L'élégance de Bitcoin, écrit par Ludovic Lars, est un livre captivant qui explore Bitcoin comme une alternative novatrice au système bancaire traditionnel. L'ouvrage de Ludovic propose un point de vue sobre et pragmatique sur Bitcoin, en racontant son histoire et en expliquant les principes économiques, idéologiques et techniques qui ont permis son développement dans un environnement souvent hostile.

Le livre aborde la préhistoire de Bitcoin, les idées économiques et politiques qui l'ont forgé, et les principes techniques qui lui ont donné vie, en le rendant compréhensible pour les lecteurs intéressés. L'auteur met l'accent sur les concepts de liberté individuelle, de monnaie décentralisée et de résistance à la censure, soulignant comment Bitcoin peut offrir une alternative aux monnaies fiduciaires dans un monde où la surveillance et la censure financière se généralisent.

À travers ce livre, l'auteur explore les concepts techniques tels que la signature numérique, le minage et le protocole Bitcoin. Il aborde également les sujets controversés, proposant une analyse profonde et sincère de Bitcoin en mettant en lumière ses forces et ses faiblesses.

Le livre de Satoshi

Le livre de Satoshi, compilé par Phil Champagne, est un recueil des écrits du mystérieux créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ce livre rassemble les courriels et messages de Nakamoto postés sur divers forums, présentés dans l'ordre chronologique.

Cet ouvrage permet de parcourir les écrits du créateur de Bitcoin au cours de ses 2 années de sa « vie publique » avant de disparaître d'Internet en 2011. Cette compilation inclut des réflexions sur le potentiel et les implications économiques du Bitcoin.

La guerre des blocs

La Guerre des Blocs, écrit par Jonathan Bier, est un récit captivant sur le conflit interne à la communauté Bitcoin s'étalant entre 2015 et 2017, connu sous le nom de Blocksize War en anglais.

Ce livre offre une analyse détaillée de la lutte entre les partisans des gros blocs et les partisans des petits blocs, révélant les enjeux profonds liés au contrôle des règles du protocole Bitcoin. Il retrace les événements depuis les premières discussions sur le sujet jusqu'à la résolution finale, explorant les motivations, les stratégies et les perspectives des acteurs clés des 2 camps.

Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Bitcoin et à la dynamique interne de sa communauté, ce livre est une source précieuse qui offre un aperçu unique sur la préservation et l'évolution du réseau Bitcoin.

Cryptoéconomie : Principes fondamentaux de Bitcoin

Cryptoéconomie: Principes fondamentaux de Bitcoin, écrit par Eric Voskuil, est une analyse approfondie de Bitcoin et de ses principes économiques sous-jacents. Voskuil, un contributeur majeur à Libbitcoin, une boîte à outils de développement Bitcoin, applique des principes économiques rationnels pour décortiquer Bitcoin, en identifiant les complexités auxquelles le réseau fait face.

Le livre couvre un vaste éventail de sujets, allant de l’histoire et des bases techniques de Bitcoin à ses implications économiques et sociales. Voskuil propose une perspective unique en combinant ses connaissances approfondies en informatique, en économie et en sécurité. Il démontre comment Bitcoin, avec son offre fixe et son coût de production variable, représente un défi pour la compréhension des acteurs de la finance traditionnelle.

