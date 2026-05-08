Le Bitcoin chute et repasse sous les 80 000 dollars – Récap crypto de la nuit du 7 au 8 mai 2026

Nouvelle chute du Bitcoin, pression réglementaire et fermetures d’acteurs majeurs marquent la nuit. Coinbase, le FMI et la Banque d’Angleterre se retrouvent aussi sous les feux de l’actualité.

Nouvelle chute du Bitcoin

Le Bitcoin est passé sous les 80 000 dollars, provoquant la liquidation de 270 millions de dollars de positions longues en 24 heures.

Tom Lee et la montée de BitMine

Tom Lee, président de BitMine, a indiqué que son entreprise pourrait détenir 5 % de l’offre totale d’Ethereum d’ici 5 semaines.

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Coinbase entre pertes et tensions techniques

Bloomberg a indiqué que Coinbase a enregistré près de 400 millions de dollars de pertes au T1 2026, avec un chiffre d’affaires en baisse de 31 % à 1,41 milliard de dollars. L’entreprise a licencié 14 % de ses effectifs, évoquant un marché volatil et l’impact de l’IA sur ses opérations.

JPMorgan : le Bitcoin dépasse l’or

JPMorgan a souligné que le Bitcoin est désormais considéré comme le principal actif refuge contre la dépréciation monétaire. Les ETF Bitcoin poursuivent leur élan positif avec des entrées pour un troisième mois consécutif, alors que les ETF or rencontrent des difficultés persistantes.

Le FMI alerte sur l’IA et la stabilité financière

Le FMI a averti que les nouveaux modèles d’intelligence artificielle amplifient les cyberattaques contre les systèmes financiers. L’institution met aussi en garde contre les stablecoins et souligne que la tokenisation des actifs du monde réel pourrait redéfinir la finance mondiale.

Pressions commerciales et décisions politiques aux États-Unis

Donald Trump a donné jusqu’au 4 juillet à l’Union européenne pour conclure un accord commercial, sous peine d’une hausse des tarifs douaniers. En parallèle, un tribunal fédéral américain a invalidé la taxe mondiale de 10 % instaurée par le président, rencontrant ainsi un revers économique pour l’administration.

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