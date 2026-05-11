Trump Media perd 406 millions de dollars en un trimestre, la faute au Bitcoin

La maison mère de Truth Social a publié ce vendredi une perte nette de 406 millions de dollars pour le premier trimestre 2026. La quasi-totalité vient de la chute du cours du bitcoin, dans lequel Trump Media & Technology Group avait massivement investi. De quoi interroger leur stratégie…

La société TMTG vacille

Trump Media & Technology Group (TMTG), la société cotée en Bourse qui détient le réseau Truth Social et la plateforme de streaming Truth+, a annoncé vendredi 8 mai une perte nette de 405,9 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Sur ce total, 368,7 millions correspondent à des pertes non réalisées sur son portefeuille de cryptomonnaies. Mais la baisse de valeur des actions TMTG elles-mêmes pèse aussi.

Remontons en 2025 : TMTG avait alors levé 2,5 milliards de dollars avec l'intention d'investir massivement dans les cryptomonnaies. La société a finalement déployé 1,24 milliard de dollars dans un portefeuille de cryptos, qui ne vaut plus aujourd'hui que 821,9 millions. Soit une perte latente d'environ 423 millions.

En effet, la règle comptable américaine oblige les entreprises à enregistrer ces variations de valeur dans leurs résultats, même s'ils n'ont pas vendu leurs positions. TMTG n'a donc pas perdu cet argent au sens strict, et comme on dit, « pas vendu, pas perdu » ; soit, tant qu'elle ne vend pas, tout reste théorique.

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Comme pour Strategy, la Bitcoin Treasury Company de Michael Saylor, ce qui a déclenché l'hémorragie pour TMTG, c'est la baisse du Bitcoin. La plus grande crypto est passée d'environ 126 000 dollars début octobre 2025 à environ 80 000 dollars actuellement, sa pire performance trimestrielle depuis 2018.

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Un chiffre d'affaires de 900 000 dollars pour une société à 2,47 milliards

Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle mise en exergue par la publication de ses résultats trimestriels. TMTG n'a généré que 900 000 dollars de chiffre d'affaires ce trimestre. Il provient pour l'essentiel des revenus publicitaires liés à Truth Social. Pour une société valorisée 2,47 milliards de dollars en Bourse, le chiffre est assez faible… et en dit beaucoup. Notamment que la valeur de TMTG ne repose pas sur son activité opérationnelle, mais sur autre chose : l'image de Donald Trump et le pari crypto.

Il faut dire que Truth Social reste un réseau social marginal, loin derrière X ou Facebook en termes d'audience, et sa plateforme de streaming Truth+ n'a pas vraiment trouvé son public.

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C'est d'ailleurs ce que reconnaît implicitement TMTG dans son communiqué, en indiquant qu'elle continue « à se concentrer sur le développement de son infrastructure et de son audience afin de se préparer à de futures fonctionnalités monétisées ».

Néanmoins, si le cours du Bitcoin remonte, cela sera favorable à TMTG, puisque les pertes du trimestre s'effaceront mécaniquement des comptes. Et en attendant, la société mise sur d'autres fronts, puisqu'elle est en cours de fusion avec TAE Technologies, une entreprise américaine spécialisée dans la technologie de fusion nucléaire.

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