Un ingénieur de Google arrêté pour avoir utilisé sa position pour parier sur Polymarket

Un insider de plus. Un ingénieur de Google aurait utilisé sa position pour faire des paris sur les requêtes des utilisateurs du moteur de recherche. Il a été arrêté, soulignant une fois de plus les problématiques liées aux marchés de prédiction.

Un ingénieur de Google pariait sur Polymarket

Depuis octobre 2025, un employé de Google, Michele Spagnuolo, faisait de lucratifs paris sur Polymarket. L’ingénieur aurait en effet consulté un outil de recherche interne de Google, ce qui lui aurait permis de savoir quelles étaient les principales requêtes du moteur de recherche, avant que ces données soient disponibles pour le public. Il aurait utilisé ces connaissances pour miser sur des paris portant sur les principales recherches Google, selon une enquête du FBI.

Spagnuolo connaissait l’issue de ces paris avant le grand public, car il avait accédé aux données internes confidentielles et commercialement précieuses de Google. […] Une fois ses gains obtenus, Spagnuolo a pris des mesures délibérées pour dissimuler son utilisation illégale d’informations non publiques.

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Les paris auraient permis à l’accusé de récolter environ 1,2 million de dollars, sous le nom de compte « AlphaRaccoon ». Afin de masquer ses traces, l’utilisateur de Polymarket aurait transféré des USDC et les aurait échangés sur des plateformes de finance décentralisée.

Le compte AlphaRaccoon avait attiré l’attention des communautés Polymarket, qui ont supposé qu’il s’agissait d’un insider de Google. Suite à cela, le compte a changé de nom. Mais une enquête avait été déclenchée par le FBI.

Google réagit à la nouvelle

Google a publié un communiqué suite à la découverte de l’affaire. L’entreprise affirme que l’outil interne utilisé est accessible à tous les employés de Google, mais que ceux-ci ne sont pas supposés utiliser les informations pour parier :

Nous collaborons avec les forces de l’ordre dans le cadre de leur enquête. L’employé a accédé à nos documents marketing à l’aide d’un outil mis à la disposition de tous les employés, mais l’utilisation de ces informations confidentielles pour effectuer des paris constitue une violation grave de nos politiques.

L’ingénieur a été immédiatement suspendu par Google, qui affirme vouloir « prendre les mesures qui s’imposent ». Michele Spagnuolo a par ailleurs été arrêté et inculpé pour fraude sur les matières premières, fraude électronique et blanchiment d’argent.

Les accusations d’insider trading sur Polymarket sont très nombreuses, mais peu de procédures judiciaires ont eu lieu à ce stade. On note cependant qu’un soldat américain qui avait parié sur l’arrestation de Nicolàs Maduro a été arrêté en avril dernier.

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Les délits d’initiés sont un fléau sur Polymarket, les paris étant suffisamment divers pour attirer des spécialistes de tous les secteurs. C’est en partie pourquoi les marchés prédictifs ont été interdits dans beaucoup de juridictions du monde. Mais pas aux États-Unis, qui se montrent particulièrement ouverts au domaine.

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Source : DoJ

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