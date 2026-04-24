Délit d'initié sur l'arrestation de Nicolás Maduro : un soldat américain poursuivit pour ses paris sur Polymarket

Suite à l'arrestation de Nicolás Maduro, des paris sur Polymarket avaient attiré l'attention. Cela n'était pas dû au hasard, car un soldat américain est aujourd'hui bel et bien accusé de délit d'initié.

La Justice américaine accuse un soldat de délit d'initié en lien avec l'arrestation de Nicolás Maduro

Depuis quelques mois, nous mettons en lumière des délits d’initiés plus ou moins flagrants sur les plateformes de marchés de prédiction, comme Polymarket ou Kalshi. Au mois de janvier, nous nous arrêtions sur un cas troublant sur Polymarket, où un trader avait empoché plus de 400 000 dollars pour des paris en lien avec Nicolás Maduro.

Le comportement du trader paraissait suspect et à juste titre. En effet, le Bureau des affaires publiques du Department of Justice (DoJ) des États-Unis a révélé hier l’inculpation du soldat Gannon Ken Van Dyke pour cette affaire précise.

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Concrètement, l’intéressé fait l'objet de 3 chefs d’accusation pour une peine maximale de 10 ans de prison chacun portant sur le viol du Commodity Exchange Act, 1 chef d’accusation de fraude par voie électronique impliquant une peine maximale de 20 ans de prison et un autre chef d’accusation pour une peine maximale de 10 ans pour transaction monétaire illégale :

Ces accusations font suite à un stratagème présumé dans lequel Van Dyke aurait utilisé des informations classifiées sensibles pour parier sur Polymarket, une plateforme de prédiction. Selon l'acte d'accusation, Van Dyke aurait participé à la planification et à l'exécution de l'opération militaire américaine visant à capturer Nicolás Maduro, baptisée « Opération Absolute Resolve », et aurait utilisé son accès à des informations classifiées concernant cette opération pour s'enrichir personnellement.

Dès le « 8 décembre 2025 environ et jusqu'au 6 janvier au moins », l’intéressé a pris part à « la planification et à l'exécution de l'opération Absolute Resolve » portant sur la capture de Nicolás Maduro. En parallèle, le communiqué indique qu’il aurait créé un compte sur Polymarket autour du 26 décembre dernier pour se positionner sur divers paris en lien avec le président vénézuélien en investissant un total d’un peu plus de 33 000 dollars. Au bout du compte, lesdits paris lui ont permis de gagner près de 410 000 dollars.

Par la suite, le soldat a transféré ses gains et, le 6 janvier, a demandé à Polymarket de supprimer son compte en prétextant avoir perdu l’accès à l’adresse email associée.

En parallèle, Polymarket a communiqué cette nuit à ce propos, expliquant au passage avoir renforcé certaines règles le mois dernier pour lutter contre les délits d’initiés :

Lorsque nous avons identifié un utilisateur effectuant des transactions sur des informations gouvernementales classifiées, nous avons transmis l'affaire au DOJ et coopéré avec leur enquête. Le délit d'initié n'a pas sa place sur Polymarket. L'arrestation d'aujourd'hui prouve que le système fonctionne.

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Au-delà du caractère illégal des délits d'initiés, ce type d'affaires est hautement stratégique dans le sens où des observateurs avisés pourraient anticiper des opérations militaires à cause de tels comportements. Dès lors, il sera intéressant de suivre les sanctions qui en découleront.

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Sources : DoJ, Polymarket

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