Venezuela : le site Web de Binance se retrouve bloqué par le gouvernement

Ce week-end, l’accès au site Web de l’exchange de cryptomonnaies Binance a été bloqué par le Venezuela. En effet, le compte X de VE sin Filtro a rapporté un blocage sur le Domain Name System (DNS) de l’entreprise par CANTV, un fournisseur d’accès Internet appartenant à l’État :

De son côté, le compte X BinanceLATAM, à destination des clients de l’exchange basés en Amérique latine, a confirmé le blocage, indiquant que la recherche d’une solution était à l’ordre du jour :

Comme plusieurs sites Web d’entreprises de différents segments au Venezuela, y compris les réseaux sociaux, les pages Binance ont été confrontées à des restrictions d’accès. Nous voulons vous assurer que vos fonds sont SAFU selon nos protocoles de sécurité robustes. Nous comprenons les inconvénients et les inquiétudes que cette situation peut causer. Nous suivons la situation de près pour y remédier de la manière la meilleure et la plus rapide possible.