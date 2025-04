Mars 2025 : Record historique des levées de fonds de l’industrie crypto

Chaque mois, de nombreuses entreprises de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de mars 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus 5,33 milliards de dollars ont été levés par des entreprises du secteur Quelles sont-elles ?

Plus de 5,33 milliards de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises crypto lèvent de l'argent et puissent se développer.

En mars 2025, les entreprises du secteur ayant organisé des tours de tables ont réussi à lever plus de 5,33 milliards de dollars, dont 5,297 milliards par seulement 6 d'entre elles.

Un record en tous points car de telles sommes n'avaient pas été investies depuis plus de 3 ans selon les données dont nous disposons :

Graphique représentant les montants mensuels de levées de fonds (barre bleu) et le nombre de tours de tables (courbe bleu)

Ainsi, bien que les conditions actuelles du marché crypto ont tendance à faire capituler les « mains faibles », les institutionnels démontrent leurs ambitions pour ce secteur en mettant la main au portefeuille.

Binance : Le mastodonte se permet quelques records

La plus importante des levées de fonds du mois de mars est celle de la plateforme crypto Binance. En effet, Binance peut se targuer d'avoir battu plusieurs records en ayant reçu un investissement de 2 milliards de dollars du fonds de capital-risque MVX :

Le plus gros investissement recensé dans une société crypto ;

Le plus gros investissement payé en crypto (stablecoin).

MVX est un fonds de capital-risque basé aux Émirats arabes unis, spécialisé dans les investissements technologiques tel que l'intelligence artificielle (IA). Dans son communiqué, Binance insiste sur sa volonté à se développer dans ce pays, où seraient employés environ 20 % de son personnel, soit environ 1 000 personnes.

De plus, rappelons que Richard Teng, l'actuel PDG de Binance a par le passé officié en tant que président de l'Autorité des services financiers d'Abou Dhabi, où il a joué un rôle clé dans le lancement d'un cadre législatif concernant le secteur des cryptomonnaies.

Les 5 autres plus importantes levées de fonds en mars 2025

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 autres principales levées de fonds réalisées par des entreprises crypto durant le mois de mars 2025 :

5 - Walrus (WAL)

Opération : Vente privée de tokens ;

Vente privée de tokens ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mars 2025 ;

Mars 2025 ; Montant levé : 140 millions de dollars.

Walrus est un protocole déployé sur la blockchain Sui, et conçu par Mysten Labs, l'entreprise derrière le développement de Sui.

Walrus est une solution de stockage de données, permettant des interactions dynamiques et programmables avec celles-ci. La plateforme offre une alternative aux solutions classiques en permettant une adaptabilité qui répond aux besoins de ses utilisateurs.

Lancé depuis le 27 mars, le token WAL a déjà atteint une capitalisation de plus de 750 millions de dollars, se positionnant en 101e place sur CoinGecko (données du 3 avril 2025).

Le 20 mars, la fondation de Walrus a procédé à une vente privée de tokens, totalisant 140 millions de dollars d'investissement. Ce tour de table mené par Standard Crypto, a vu la participation de nombreux fonds de capital-risque comme Andreessen Horowitz (a16z), Electric Capital, Franklin Templeton, entre autres.

4 - MoonPay

Opération : Ligne de crédit ;

Ligne de crédit ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2019 ;

2019 ; Montant levé : 200 millions de dollars.

MoonPay est une passerelle de paiement qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies avec des moyens de paiement traditionnels (carte bancaire, Apple Pay, virement, etc.). Fondée en 2019, elle simplifie l'accès aux cryptos en intégrant son service à de nombreuses plateformes et wallets comme Ledger Live.

Le 20 mars, MoonPay a annoncé avoir contracté une ligne de crédit s'élevant à 200 millions de dollars auprès de Galaxy, un fonds de capital-risque réputé.

Bien que MoonPay ne soit pas en difficulté financière, cette ligne de crédit lui permettra une plus grande agilité lors des périodes de fortes demandes. En effet, lors du lancement du memecoin TRUMP, l'entreprise a été submergée par les demandes en dehors des horaires bancaires traditionnels, ce qui l'a obligé à demander l'aide de Galaxy et de Ripple pour contenter tous ses utilisateurs.

Afin d'éviter ce genre de situation, l'entreprise a donc contracté une ligne de crédit, sans que les conditions de celle-ci ne soient révélées.

Selon MoonPay, l'élection de Donald Trump est un véritable catalyseur pour le secteur crypto : « Si l'on compare les 4 mois précédant et suivant l'élection, nos volumes quotidiens moyens ont presque doublé ».

En excluant cette ligne de crédit, MoonPay a déjà levé plus de 1 milliard de dollars au cours de différents tours de table.

3 - Napster

Opération : Fusion-acquisition ;

Fusion-acquisition ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 1999 ;

1999 ; Montant levé : 207 millions de dollars.

Napster est une plateforme de streaming musical qui a d'abord été un service de partage de fichiers en pair à pair lancé en 1999, permettant aux utilisateurs d'échanger des fichiers MP3 gratuitement.

Après des batailles juridiques, la plateforme a été fermée en 2001, puis relancée comme un service légal de musique en ligne. Aujourd'hui, Napster est une alternative moins populaire que Spotify et Apple Music.

Mais que vient alors faire Napster dans ces colonnes ? Racheté en 2022 par Algorand, Napster a une nouvelle fois changé de main en mars pour le fonds d'investissement Infinite Reality avec la coquette somme de 207 millions de dollars.

Infinite Reality a pour ambition de créer un métaverse autour de la musique, en créant des expériences immersives. Les artistes pourront créer des « environnements fous, limités uniquement par leur imagination ».

Serait-ce un évènement suffisant pour relancer la narrative autour des métaverses ? Une affaire à suivre de près dans les prochains mois.

2 - World Liberty Financial (WLFI)

Opération : Vente publique ;

Vente publique ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Juin 2024 ;

Juin 2024 ; Montant levé : 250 millions de dollars.

World Liberty Financial (WLFI) est un projet crypto controversé lancé en octobre 2024, associé à Donald Trump et sa famille. Présenté comme un protocole de finance décentralisé (DeFi) visant à promouvoir la liberté financière, il a suscité des doutes en raison de son manque de transparence et de problèmes techniques lors de son lancement.

Le 14 mars, WLFI a clôturé une levée de fonds par « vente publique » s'élevant à 250 millions de dollars. Au total, l'entreprise a levé plus de 590 millions de dollars depuis son lancement.

Bien que les investisseurs de ce dernier tour de table n'aient pas été révélés, il semblerait que Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, ait joué un rôle prépondérant dans les différentes levées de fonds de WLFI.

1 - NinjaTrader

Opération : Fusion-acquisition ;

Fusion-acquisition ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2003 ;

2003 ; Montant levé : 1,5 milliard de dollars.

NinjaTrader est une plateforme de trading spécialisée dans les produits dérivés, le forex et les actions, offrant des outils avancés pour l'analyse technique, le backtesting et l'automatisation des stratégies de trading. Lancée en 2003, elle est particulièrement prisée par les traders actifs et les utilisateurs d'algorithmes de trading.

Kraken, un autre mastodonte des plateformes crypto a pour ambition d'acquérir NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars. Cette acquisition permettrait à Kraken d'étendre son offre aux actifs de la finance traditionnelle, notamment grâce aux licences de NinjaTrader.

Kraken vise ainsi à améliorer l’efficience deses marchés traditionnels, lesquels « fonctionnent sur des systèmes bancaires datant de l'après-Seconde Guerre mondiale ». Ainsi, Kraken serait en mesure de résoudre ces problèmes avec NinjaTrader grâce à une infrastructure efficace et en temps réel.

Mentions honorables

Parmi les entreprises crypto à avoir levé des fonds, dans une moindre mesure, nous pouvons également citer :

Across Protocol a levé 41 millions de dollars lors d'une vente privée qui s'est clôturée le 4 mars. Across est un bridge multi-chain qui vise à faciliter l'interopérabilité entre les blockchains.

Dans le même registre, Axelar a levé 30 millions de dollars en deal OTC le 11 mars.

Nous pouvons également citer Privy, une solution d'authentification et de gestion d'identité Web3, permettant aux utilisateurs de se connecter aux applications décentralisées via des mails, numéros de téléphone ou wallets crypto.

Elle simplifie l'accès au Web3 pour les non-initiés en intégrant des méthodes familières de connexion. Privy a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de table de Funding Round, achevé le 19 mars.

Mahojin, une dApp basée sur la blockchain Story, permet de générer des images à partir d'un prompt optimisé à l'IA. Le 31 mars, Mahojin a clôturé une levée de fonds (seed), totalisant 5 millions de dollars. Cette levée de fonds a été menée par a16z et Maelstorm, le fonds de capital-risque d’ Arthur Hayes.

