Sui : Le top 5 des projets à connaître sur la blockchain développée par des anciens de Facebook

Avec 1,1 milliard de dollars d'entrées nettes de capitaux en un an et une TVL ayant atteint 1,9 milliard de dollars, l'écosystème Sui connaît une croissance explosive. Découvrez quels sont les projets qui façonnent l'avenir de cette blockchain rapide et très peu coûteuse en termes de frais.