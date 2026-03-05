Sui change de dimension : comment DeepBook unifie enfin la liquidité du réseau

Sui s'est imposé comme un écosystème ultra-dynamique, avec une liquidité répartie entre de nombreuses plateformes et protocoles. DeepBook fournit depuis longtemps un carnet d'ordres on-chain pour l'écosystème qui permet aux développeurs de se concentrer sur leurs produits plutôt que de réinventer la roue. Aujourd'hui, avec DeepBook Margin, la couche de liquidité partagée s'étend au-delà des marchés au comptant.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Sui (en savoir plus)

Une couche de liquidité partagée

La DeFi fonctionne mieux lorsque la liquidité n'est pas dispersée entre plusieurs plateformes. DeepBook, carnet d'ordres on-chain sur Sui, fournit une couche de liquidité partagée ancrée dans les marchés au comptant.

Avec un volume cumulé de plus de 17 milliards de dollars et plus de 25 millions d'utilisateurs, DeepBook est devenu la colonne vertébrale du trading sur Sui. Cependant, les développeurs de DEX, de protocoles de contrats perpétuels ou de coffres (vaults) ont tous besoin des mêmes briques fondamentales : l'emprunt, la gestion des risques et l'efficience du capital.

Ces exigences communes entraînent un travail redondant à l'échelle de l'écosystème, c'est pourquoi DeepBook évolue.

Avec l'arrivée de DeepBook Margin , il passe d'une réserve de liquidités passive à une fondation financière active et programmable pour l'ensemble de l'écosystème Sui.

DeepBook Margin : l'effet de levier au service de l'écosystème

Dans la DeFi, le margin trading fonctionne en silos : lorsque vous déposez du collatéral, il est verrouillé dans un contrat isolé, déconnecté du reste du réseau. Cette approche érige des barrières et fragmente la liquidité.

DeepBook adopte la philosophie inverse : le margin trading n'est pas un système à part, c'est une extension native des marchés spot. Ainsi, les traders utilisent les mêmes carnets d'ordres et la même liquidité que les traders spot. Cette fusion offre des avantages majeurs :

ADL : Contrairement aux protocoles de contrats perpétuels où les positions gagnantes peuvent être clôturées de force pour sauver le système, le fait que la liquidité soit unifiée grâce à DeepBook rend ce scénario impossible sur Sui ;

: Contrairement aux protocoles de contrats perpétuels où les positions gagnantes peuvent être clôturées de force pour sauver le système, le fait que la liquidité soit unifiée grâce à DeepBook rend ce scénario impossible sur Sui ; Composabilité technique : L'architecture de Sui transforme chaque position de margin trading en un objet standardisé. Les protocoles peuvent ainsi les assembler comme des briques de Lego au sein d'une seule transaction ;

: L'architecture de Sui transforme chaque position de margin trading en un objet standardisé. Les protocoles peuvent ainsi les assembler comme des briques de Lego au sein d'une seule transaction ; Composabilité économique : Au lieu d'enfermer la liquidité des différents protocoles dans des silos concurrents, Sui l'unifie. Cela signifie qu'un prix déterminé sur une plateforme se propage instantanément partout ailleurs et que le risque pris dans un coin du système peut être mesuré et couvert dans un autre ;

: Au lieu d'enfermer la liquidité des différents protocoles dans des silos concurrents, Sui l'unifie. Cela signifie qu'un prix déterminé sur une plateforme se propage instantanément partout ailleurs et que le risque pris dans un coin du système peut être mesuré et couvert dans un autre ; Exécution supérieure : En étant trade face à l'intégralité de la liquidité de DeepBook, les ordres bénéficient d'une efficacité inégalée (rapidité d'exécution, etc.).

Quand le yield travaille enfin pour l'écosystème

DeepBook repose sur un principe fondateur : chaque acteur qui contribue à l'essor de l'écosystème Sui doit en récolter les fruits.

Qu'il s'agisse des agrégateurs qui canalisent le volume, des applications qui attirent les dépôts, des market makers qui assurent la profondeur des carnets d'ordre, le système est conçu pour redistribuer la valeur de manière circulaire.

À mesure que DeepBook s'étend au margin trading, suiUSDe (d'Ethena) devient particulièrement pertinent en tant qu'un des actifs natifs alimentant les pools de marge de DeepBook.

Lorsque les traders empruntent du suiSDe pour placer des ordres avec levier, ils génèrent un rendement qui vient s'ajouter aux récompenses déjà produites par Ethena. Le résultat de cette fusion est le DBUSD, un token qui capitalise automatiquement deux flux de revenus :

Le rendement passif issu des stratégies de hedging off-chain (Ethena) ;

Le rendement actif issu de l'activité de trading et d'emprunt on-chain (DeepBook).

Le DBUSD s'apprécie ainsi passivement dans votre portefeuille. Parce qu'il est compatible avec l'ensemble de l'écosystème Sui, les protocoles de prêt peuvent l'accepter comme collatéral et les vaults peuvent l'utiliser dans des stratégies pour démultiplier les gains.

Participez dès maintenant à la campagne de points de DeepBook

Depuis le 22 janvier 2026, la saison 1 du programme de points de DeepBook est officiellement lancée. Contrairement aux campagnes classiques souvent fastidieuses, ce programme a été bâti pour récompenser l'usage réel. Ici, pas de tâches répétitives ou de formulaires d'inscription : seule votre activité compte.

Pour vous octroyer des points, le programme suit automatiquement votre activité sur les applications alimentées par DeepBook et compatibles avec le margin trading.

Vous pouvez commencer à accumuler des points en utilisant des plateformes comme Abyss, Lotus Finance, Cetus, Deeptrade, Full Sail, Aftermath ou encore Bluefin.

Le programme de points de DeepBook a été spécifiquement conçu pour suivre l'activité réelle des utilisateurs sur les applications de margin trading bâties sur le protocole. Chaque saison met ainsi en avant la participation des utilisateurs à mesure que l'écosystème se développe.

Il n'y a aucune inscription nécessaire ni de tâches spécifiques à accomplir : si vous faites du margin trading via des protocoles supportés, vous gagnez des points. À noter que ces points servent à mesurer la participation durant une saison donnée et ne sont pas des tokens.

👉 Participez au programme de points de DeepBook et consultez les protocoles éligibles

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.