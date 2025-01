Quelles sont les 5 cryptomonnaies qui ont le plus performé depuis le début de l'année ?

Alors que le Bitcoin poursuit son ascension vers de nouveaux records de prix (ATH) en démontrant une force inébranlable, l'Ether continue de sous-performer en accusant une baisse de son cours de près de 5 % au cours des 30 derniers jours.

Pour sa part, le BTC a même enregistré un nouvel ATH au mois de janvier en atteignant les 109 000 dollars sur certains exchanges crypto. Le bilan du prix du Bitcoin depuis le début de l'année n'est pas en reste puisqu'il enregistre une hausse de son cours de 13,5 % sur cette période.

Bien que les conditions pour une surperformance des altcoins, la fameuse « altseason », ne soient pas encore réunies, certaines cryptos arrivent tout de même à se démarquer de la masse en affichant des performances remarquables, et parfois même, tout à fait exceptionnelles.

Découvrons ensemble quelles sont ces cryptomonnaies et les potentielles raisons qui expliquent ces performances. Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois de janvier

Raydium est le plus important exchange décentralisé (DEX) sur la blockchain Solana à tout point de vue. Au cours des 30 derniers jours, il a même largement dépassé Uniswap en termes de volumes, le plus important DEX sur la blockchain Ethereum, en enregistrant 121,5 milliards de dollars de volumes, soit plus de 24 milliards dollars de volumes de plus qu'Uniswap selon les données de DeFiLlama.

En effet, Raydium est devenu au cours de l'année 2024, le DEX incontournable de l'écosystème Solana : quand un memecoin lancé sur le launcher Pump.fun atteint un market cap prédéfini, il est automatiquement déployé sur Raydium.

Ainsi, Raydium s'est imposé comme le terrain de bataille principal de tous les traders de memecoins « dans les tranchées ». De plus, l'activité sur Raydium a atteint des nouveaux records suite au lancement... des memecoins du président des États-Unis sur la blockchain Solana.

En effet, les memecoins TRUMP et MELANIA ont déclenché une véritable frénésie de la part des spéculateurs, laquelle a tellement submergé la blockchain Solana sous le nombre de transactions que cette dernière en devenait presque inutilisable.

Le cours du token RAY enregistre une hausse de 52,6 % au cours des 30 derniers jours.

Ripple est une blockchain axée sur les services aux institutionnels. Elle permet d'effectuer des échanges à moindres coûts, de manière plus rapide que les réseaux bancaires traditionnels comme SWIFT.

Bien que la solution technologique de Ripple soit fondamentalement pertinente pour les acteurs du système bancaire, le prix du XRP a longtemps été sous pression, notamment à cause des attaques judiciaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le but de qualifier le XRP en tant que titre non-réglementé (securities).

Cependant, avec le nouveau gouvernement de Donald Trump au pouvoir, les perspectives sont plus reluisantes pour l'avenir de Ripple. En effet, suite à l'élection de Donald Trump, le cours du XRP a explosé à la hausse, passant de seulement 0,5 dollar à 3,10 dollars à l'écriture de ces lignes.

Au cours des 30 derniers jours, le XRP enregistre une hausse de 54,4 %.

Le GT est la cryptomonnaie de l'exchange centralisé (CEX) Gate.io et de sa blockchain associée, GateChain. Les détenteurs du token GT peuvent entre autres : bénéficier de réduction sur les frais de trading de la plateforme, accéder à des ventes en avant-première de cryptomonnaies, participer à la gouvernance de la plateforme et générer des rendements de staking.

Bien que les raisons derrière le pump de la crypto GT soient relativement floues, plusieurs pistes sont plausibles à ce jour. En effet, le projet a mis en place plusieurs mécanismes pour racheter et burn des tokens GT avec une partie des revenus de l'exchange, ce qui participe à créer une déflation sur l'offre du token.

De plus, Gate.io aurait l'intention d'étendre son service en Asie, notamment en ayant racheté Coin Master, un exchange basé au Japon. Au cours de 30 derniers jours, le token GT a vu son prix s'apprécier de 56 %.

Le XDC Network est une blockchain développée par XinFin, une société de fintech singapourienne. Cette blockchain est optimisée pour la finance décentralisée (DeFi) et pour la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA). Elle offre notamment une compatibilité avec la machine virtuelle d'Ethereum (EVM).

Avec son consensus de preuve d'enjeu déléguée (XDPoS), le réseau assure des transactions rapides et à très faible coût, avec une capacité théorique de 2000 transactions par secondes (TPS) et une finalité inférieure à 2 secondes.

Le cours du XDC enregistre une hausse de plus de 59 % au cours des 30 derniers jours.

Au début du mois de janvier, XDC Network a déployé le subnet C9Chain, lequel est conçu pour les institutions financières brésiliennes, notamment en étant adapté pour « accueillir » la monnaie numérique de banque centrale (CBDC) du Brésil, le Drex.

XDC Network s'illustre également par son attrait pour le secteur des RWA : de nombreuses initiatives concernant les actifs du monde réel sont soutenues par l'incubateur du projet. De plus, XDC Network a récemment fait remarquer sa présence en Angleterre, notamment en menant des actions de lobbying auprès de la Chambre des Lords.

Le XCN, du projet Onyxcoin, est indéniablement le grand vainqueur de ce début d'année. En effet, le cours de la cryptomonnaie XCN enregistre la performance exceptionnelle de 1 455 % sur les 30 derniers jours.

Néanmoins, les raisons derrière ce pump pourraient être qualifiées « d'obscures » à la vue des éléments dont nous disposons. En effet, après plusieurs années moroses pour le token XCN, ce dernier a vu son cours s'apprécier fortement, et ce quelques jours seulement avant que le projet annonce sur le réseau social X « une résolution d'un conflit » avec le sulfureux Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron.

.@OnyxDAO is thrilled to announce the resolution of an unrelated XCN issue with @HTX_Global and @justinsuntron for a matter from 2022. OIP-51 will be deployed to grant HTX market support for $XCN

It was confirmed that the recent statements made did not relate to any recent…

— Onyx (@OnyxDAO) January 24, 2025